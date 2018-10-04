УКАЗЫ

«За вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить медалью «За Победу» художника, автора эскизов государственных наград и государственной символики Гамгия Валерия Валиковича (посмертно)».

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«За вклад в организацию обороны Восточного фронта во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. наградить Думава Аполлона Несторовича орденом Леона».

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«За большой вклад в развитие общественно-политической жизни и заслуги в творческой деятельности наградить Зантария Владимира Константиновича орденом «Ахьдз-Апша» II степени».

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«За активную общественно-политическую деятельность наградить Надарая Темура Хухутовича орденом «Ахьдз-Апша» III степени».

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«За заслуги в области здравоохранения, высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«Заслуженный врач Республики Абхазия»

Адлейба Анатолию Михайловичу – бывшему главному врачу поликлиники морпорта г. Сухум;

Ануа Константину Давидовичу – бывшему главному врачу Республиканской специализированной психиатрической больницы».

Президент РА Р.Хаджимба подписал соответствующие Указы

Номер: 104Выпуск: 3705Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА