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04.10.2018
Номер: 104
Выпуск: 3705
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В церемонии возложения цветов приняли участие Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц, Премьер-министр РА Валерий Бганба, секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба, депутаты Парламента, члены Правительства, гости праздничных мероприятий, руководители и участники ветеранских организаций, представители общественности.
Номер: 104
Выпуск: 3705
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА