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В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ 04.10.2018

В ПАРКЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В церемонии возложения цветов приняли участие Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Щерба, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента РА Беслан Барциц, Премьер-министр РА Валерий Бганба, секретарь Совета безопасности РА Мухамед Килба, депутаты Парламента, члены Правительства, гости праздничных мероприятий, руководители и участники ветеранских организаций, представители общественности.


Номер:  104
Выпуск:  3705
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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