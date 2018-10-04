К МЕМОРИАЛУ ВЛАДИСЛАВУ АРДЗИНБА ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

В День Победы и Независимости почтить память Первого Президента Абхазии пришли Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, Премьер-министр РА Валерий Бганба, парламентарии, представители делегаций дружественных стран, Правительства РА, общественных организаций, ветераны и школьники.

Номер: 104Выпуск: 3705Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА