ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РАУЛЯ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Президент Российской Федерации Владимир Путин

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня Победы и Независимости.

За годы, прошедшие со времени провозглашения независимости, Абхазия добилась существенных успехов в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности.

Хотел бы подтвердить, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу республики в решении стоящих перед ними задач.

Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия».

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Поздравляю Вас и всех жителей Абхазии с Днем Независимости республики!

Судьбоносные события, произошедшие 25 лет назад и положившие начало новейшей истории Абхазии, позволяют сегодня Республике последовательно и эффективно решать важнейшие социально-экономические задачи, обеспечивать стабильность и безопасность в обществе, укреплять государственность, заслуживая международного признания.

Уверен в дальнейшем укреплении сотрудничества между Россией и Абхазией в интересах народов двух государств.

Желаю мира и процветания Республике Абхазия!»

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Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков

«От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично сердечно поздравляю Вас, весь абхазский народ с праздником – Днем Независимости Республики Абхазия.

Прошедшие годы стали для абхазского народа периодом напряженной деятельности по становлению государственности, обретению достойного места в обновляющемся мире. Обозревая путь, пройденный Абхазией за этот короткий отрезок времени, можно без преувеличения сказать, что это были поистине исторические годы в жизни вашего народа.

Не могут не вызывать уважения достижения республики во всех сферах жизнедеятельности. Масштабные перемены, произошедшие в республике, в определяющей степени связаны с укреплением политической стабильности, проведением руководством Абхазии взвешенного курса в экономике и социальной сфере и, конечно же, упорным трудом абхазского народа.

Кабардино-Балкария и Абхазия связаны корнями многовековой дружбы. Судьбой предопределено нам жить вместе, деля радости и горести, храня завещанный нашими предками источник дружбы и братства. Мы и впредь будем свято беречь это бесценное достояние, укреплять и развивать наше доброе сотрудничество на благо наших народов.

В этот день хочу пожелать братскому абхазскому народу мира, счастья, благополучия и процветания».

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Президент Республики Арцах Бако Саакян

«От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Республики Абхазия с Днем Победы в Отечественной войне.

2018 год является юбилейным для Абхазии. 25 лет назад народ Абхазии провозгласил создание своего независимого и суверенного государства. 10 лет назад независимость Абхазии была признана Российской Федерацией, и это ознаменовало начало международного признания абхазской государственности.

За четверть века братская Абхазия прошла сложный, но героический путь. Народ Абхазии успешно справляется со всеми задачами государственного строительства, неуклонно укрепляет и развивает свою страну».

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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

«Уважаемый Рауль Джумкович!

От лица народа Приднестровской Молдавской Республики и от себя лично свидетельствую высокое уважение и направляю самые искренние поздравления с Днем Независимости Республики Абхазия.

Главное достижение независимости – мир и стабильность, национальное и гражданское согласие, царящие в государстве.

За четверть века Республика Абхазия прошла сложный, необходимый и прогрессивный путь становления государственности, политического, экономического, социального и культурного развития.

Сегодняшняя Абхазия олицетворяет собой результат напряженного и вдохновенного труда, воплощение идей, планов и замыслов своего народа.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всему народу Абхазии крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и процветания!»

Номер: 104Выпуск: 3705Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА