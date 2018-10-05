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СПОРТ
В г. Сухуме прошел Республиканский турнир по тяжелой атлетике, посвященный 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В турнире приняли участие около 30 спортсменов из Сухума, Гудауты, Гагры и Калдахуарской школы-интерната. По итогам соревнований в весовой категории 32 кг первое место занял Гармелия Батал, второе – Гармелия Даниил, третье – Меликян Артур.
В весовой категории 34 кг первое место занял Цейба Путик, второе – Дасания Даниил.
В весовой категории 38 кг первое место занял Галстян Герасим, второе место – Пкин Роин.
В весовой категории 46 кг первое место занял Цейба Рамин.
В весовой категории 50 кг первое место занял Лазба Елкан, второе место занял Саркисян Багдасар.
В весовой категории 55 кг победителем стала Ес-оглы Виктория.
В весовой категории 56 кг первое место занял Манукян Арсен.
В весовой категории 69 кг первое место занял Аракелян Лева, второе место занял Квадзба Алан.
В весовой категории 77 кг первое место занял Фитозов Дионис, второе место у Косьяна Эрика.
В весовой категории 85 кг первое место занял Кутарба Алан.
В весовой категории 94 кг второе место занял Харазия Алмас, а в весовой категории свыше 94 кг первое место занял Джикирба Лаша.
В весовой категории 105 кг первое место занял Пандария Даниил, а в весовой категории свыше 105 кг первое место занял Ширинян Андрей, второе место у Хзрджяна Омара.
Главный судья – Кутелия Тамаз.
Организатор – Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту.
Номер: 105
Выпуск: 3706
Рубрика: спорт
Автор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту