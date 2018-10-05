Фестиваль абхазской культуры «Апсны» впервые прошел в центре Москвы. Это событие стало настоящим праздником для жителей Москвы и наших соотечественников. Более 9000 человек посетило в этот день фестиваль.

Мероприятие приурочено к 25-летию Победы и Независимости Абхазии и организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке Правительства Москвы, Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации и Международного культурно-делового центра Абхазии в Москве.

«Это первый фестиваль, который прошел в новом для нас формате, – говорит Беслан Агрба, – и оказался очень успешным. Повезло и с погодой. Отлично работала команда организаторов и волонтёров фестиваля, задействовано было около 50 человек, за что им отдельная всем благодарность! Главная идея фестиваля – показать Абхазию с самых разных сторон. Были представлены разнообразные площадки: и концертные, и лекционные. Розыгрыш путевок, конечно, благодаря нашим туроператорам «Рица-Тур» и «Аква-Абаза» привлек большое количество людей. Наш праздник получился красивым и прошёл в открытой и дружелюбной атмосфере. Но думаем в следующий раз проводить его все-таки в более теплое время года».

Программа фестиваля была насыщенной и отличалась большим тематическим разнообразием.

Гости фестиваля стали участниками импровизированной традиционной абхазской свадьбы, на также импровизированной знаменитой абхазской «Брехаловке» посетители пили свежесваренный кофе и побывали на встрече с гадалками, играли в шахматы и нарды. Концертная программа открылась прекрасным классическим выступлением скрипача Виктора Абрамяна -Эшба.

На главной сцене выступили и молодые танцевальные коллективы, такие как ансамбли «Амцабз», «Алон», «Адыги», а также певицы Милена Барциц, Амра Барганджия (сопрано), Виктория Лабия. Специальный мастер-класс провел основатель детского ансамбля абхазского танца «Амцабз» Лаша Марыхуба. Завершением концертной программы стало выступление джазовых музыкантов, участников шоу «Голос» братьев Тимура и Дениса Хагба.

Для гостей фестиваля выдержки из произведений Фазиля Искандера прочитал актер Авангард Леонтьев. Лекция Тенгиза Тарба о горной Абхазии и занятия кавказской йогой с Зауром Жанэ вызвали живой интерес и собрали большое количество участников.

Партнёры фестиваля – туроператоры «Рица-Тур» и «Аква-Абаза» разыграли 8 бесплатных путевок в лучшие пансионаты и отели Абхазии в Гагре, Пицунде и Гудауте. Ещё один партнёр – языковая школа Capital school center – провел мастер-классы абхазского языка, используя инновационную интерактивную доску Smart.

Наших гостей учили готовить абхазские блюда. А лучшие абхазские рестораны Москвы – «Ача-Чача» и «Страна Души» организовали фуд-корт на открытом воздухе.

Для детей была организована отдельная креативная зона, где их знакомили с национальными атрибутами, абхазскими играми «ахылпахас» и «ачифт», проводили викторины, специальные мастер-классы по изготовлению традиционной абхазской игрушки из кукурузных листьев. Большой интерес вызвала выставка «Абхазские игрушки», специально предоставленная для фестиваля Дианой Ахба – абхазским историком и автором проекта.

Большим спросом на ярмарке пользовались продукты от абхазских производителей, а также различные национальные сувениры.

С успехом прошли кинопоказы работ молодых абхазских кинорежиссеров.

Положено начало новой традиции проведения фестивалей абхазской культуры в Москве.

Соб.инф.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.