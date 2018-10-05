В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ПОБЕДУ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ

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Питерские абхазы и национальная общественность северной столицы отметили 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии торжественным собранием в Доме журналистов 30 сентября 2018 года.

– 14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии численностью более двух тысяч человек с шестьюдесятью танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортёрами, двенадцатью артиллерийскими установками, в том числе реактивными «Град» и «Ураган», вторглись в Абхазию,.. – этими словами ведущая открыла торжественное собрание. В зале – те, кто после тревожных сообщений о нападении Грузии поехал отстаивать независимость Абхазии, кто лечил раненых в петербургских больницах, изготавливал протезы, собирал гуманитарную помощь, денежные средства для отправки в Сухум. Пришли руководители и представители общественных организаций народов Северного Кавказа, первыми поспешившие на помощь Апсны.

Звучали «Песни нашей победы» из музыкального фильма, посвященные Первому Президенту республики, демонстрировались кадры военной хроники. В фойе была организована выставка книг об Абхазии (из коллекции Б.Аджинджал и И. Селивановой), посвященные ее истории, ее взаимоотношениям с Грузией, журнала «Петербург национальный», уникальная книга-документ «Геноцид абхазов», составленного из газетных публикаций российской прессы того времени и многих других изданий. Изданные в 90-е годы прошлого века на средства частных лиц, чаще всего в мягкой обложке, тоненькие, небольшим тиражом, эти книги сыграли важную роль в формировании общественного мнения петербуржцев, несли правду об абхазском народе и его борьбе за независимость. Увы, нельзя показать многочисленные пресс-конференции, выступления по радио, обращения, которые организовывали тогда активисты.

Не забыли горожане вспомнить петербуржцев – Героев Абхазии Сергея Чемшида и Александра Жука (звание получил посмертно), кавалеров ордена Леона А. Романова (посмертно), Михаила Демьянова, а также награжденных медалью «За отвагу» Эдика Авидзба, Сергея Минаева (посмертно), Константина Бычковского, Владимира Данилова.

Не забывают в Петербурге Героя Абхазии Александра Беляка, погибшего в Мартовском сражении за Сухум (1993), его могилу петербуржцы посещают 16 марта. До тридцати жителей Петербурга участвовали в сражениях с захватчиками за независимость маленькой республики.

После кинорепортажа о военной операции по освобождению Сухума, участникам собрания был показан фильм «Владислав Ардзинба. Драма Победителя».

– Я плакала, – делилась своими впечатлениями о фильме молодая абхазка.

Боча Аджинджал, заслуженный деятель культуры РА, почетный президент общества «Апсны», рассказал о древней «родословной» абхазского народа. А петербуржец Адамыр Джинджолия вспоминал тех, кто в 90-е годы пришел на помощь Абхазии в Петербурге:

– Мы начали под руководством Рауфа Тархуновича Айба, в то время начальника цеха Санкт-Петербургского сталепрокатного завода, ныне старейшины петербургской абхазской диаспоры, собирать обмундирование, палатки, медикаменты, деньги. В их подборе и поиске помогали хирург Зураб Ачба, Боча Аджинджал, Артур Энфеджян (директор Северо-Западного государственного протезно-ортопедического объединения, а с 2000 г. – полномочный представитель РА в Санкт-Петербурге), Ирина Дамения, Беслан Кчач, Михаил Зарандия, Валерий Асландзия, Рауль Пилия, Мурман Джонуа, Важа Багателия, Владимир Тарба, Эдвард Гвазава, Олег Царгуш, Гарри Демирджиба, Гульнара Аршба, Юрий Гумба, Эдуард Авидзба. Знаю, что всех не назвал, за это прошу прощения. Потом я поехал в Чечню за оружием, которое доставили через перевал на вертолете в Абхазию. С Премьер-министром Абхазии – Важой Зарандия, которого мы встречали в Минске, и его охранниками Отаром Берзения, Адгуром Бжания, Зуриком Кацба (водитель) мы отправились в республики России и в бывшие республики СССР. В Белоруссии, Башкирии (помощь этой республики была особенно существенной), в Казахстане, Киргизии откликались на наши просьбы, за исключением двух республик. В Бишкеке (Киргизия) не только помогли, но предусмотрительно побеспокоились о безопасности Важи Зарандия, освободив гостиницу от проживавших там граждан Грузии, ведь на Премьер-министра была объявлена охота. В военные годы мы собирали продукты для русской интеллигенции Абхазии, которая особенно страдала в условиях экономической блокады.

Кандидат исторических наук, директор издательства Ирина Дамения, сама активная участница тех событий, также выступила с небольшим докладом. Как историк она собрала немало материалов о вкладе петербуржцев в Победу, с которыми, на мой взгляд, необходимо познакомить широкую общественность. О войне и мире говорили и другие выступавшие.

В концерте приняли участие певцы Анна Агрба и Зуфар Гайнутдинов, композитор Юрий Герия.

Собрание было организовано почетным президентом общества «Апсны» Б. Аджинджал, журналистом Ириной Селивановой при поддержке «Центра развития связей между Санкт-Петербургом и Абхазией «Апсны» ( Алхаз Берулава).

Ирина СЕЛИВАНОВА, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: обществоАвтор: Ирина СЕЛИВАНОВА, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области