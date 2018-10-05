ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Президент приветствовал участников встречи:

«Мы рады видеть вас. Для нас имеет большое значение нахождение с нами в эти дни людей, которые сделали очень многое для того, чтобы Абхазия состоялась, была такой, какой вы ее сегодня видите. Мы искренне рады видеть вас, тех, кто поддерживал Абхазию в трудное время и сегодня продолжает активно работать вместе с нами.

Спасибо за то, что все эти годы, несмотря на трудности и сложности, вы рядом с Абхазией».

Общественный деятель, депутат Верховного Совета России в 1990-1993 гг. Мухамедин Тумов поздравил Президента с 25-летием Дня Победы и Независимости:

«Уважаемый Рауль Джумкович, разрешите от имени наших добровольцев, от имени национального движения кабардинцев поздравить Вас с этим замечательным праздником. Дальнейшего вам процветания, мира и благополучия. Спасибо и за приглашения. Мы с большим удовольствием приехали разделить с вами эту радость.

Я имел счастье во время войны не раз встречаться с Владиславом Ардзинба. Это был действительно великий сын абхазского народа. 14 августа прозвучал голос Юрия Хамзатовича Калмыкова. Он призвал весь адыгский мир и все республики Северного Кавказа идти на помощь Абхазии. Всему миру он сообщил, что не оставит в беде Абхазию. Это услышали все. Агрессор был жесточайший против абхазов и всех добровольцев. На защиту Абхазии встали герои-добровольцы. Мы гордимся добровольцами из Кабардино-Балкарии. Они первыми появились здесь 15 августа вместе с группой Сосналиева. Спасибо вам за то, что не забываете наших добровольцев».

Бывший председатель Совета старейшин черкесов-шапсугов Руслан Гвашев пожелал народу Абхазии мира и процветания. Он отметил необходимость усиления работы в направлении сохранения и развития абхазского языка и высоко оценил проведение военного парада на площади Свободы в честь 25-летия Победы на абхазском языке.

«В языковой сфере много проблем, но я дождался, услышал новость, которая привела меня сюда. Она дала мне крылья. Это то, что все военное действо на площади вы провели на абхазском языке.

Спасибо вам, что эта земля помнит имена Султана Сосналиева, Юрия Калмыкова, Заура Налоева, Шанибова, ныне здравствующего. Это отмечалось и в ваших выступлениях», – сказал Руслан Гвашев.

На встрече Президент вручил орден «Ахьдз-Апша» третьей степени за оказание всестороннего содействия Абхазии в период Отечественной войны и вклад в организацию добровольческого движения Мухамедину Мажидовичу Тумову.

Глава государства за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии вручил юбилейные медали «За Победу»:

Тумову Мухамедину Мажидовичу

Кушхову Мухамеду Исмаиловичу

Канлоеву Владимиру Хабасовичу

Биданоко Нихату Хасановичу

Абрегову Хамиду Темиркановичу

Готыжеву Беталу Шебиевичу

Бекову Альберту Асланбековичу

Хоконову Зауру Петровичу

Гусейнову Олегу Мусовичу

Мешеву Владимиру Хабасовичу

Абазову Эдуарду Тамбиевичу

Кидакоеву Хазраилю Хазреталиевичу

Чундышко Заурбию Туркубиевичу

Бжахову Музариту Исмаиловичу

Халидову Деньге Шахрудиновичу

Гвашеву Руслану Индрисовичу.

Медалью «За Победу» за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии также награждены:

Бгажноков Барасби Хачимович

Губачиков Жантемир Мухамедович

Калмыков Жиляби Адальбиевич

Хатажуков Валерий Назирович

Шериев Хаути Баширович

Пшуноков Артур Беталович

Битоков Асланбек Владимирович

Шанибов Юрий Магомедович

Мешвез Надждет Хаттам

Тхагалегов Мухамед Умарович

Думанов Мурадин Хазраталиевич

Лейба Халдун Мухамедович

Битоков Беслан Владимирович

Шогенов Леонид Сулеманович

Аджигириев Аскер Амирканович.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА