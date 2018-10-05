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УКАЗЫ
«За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия»:
Авидзба Алле Отаровне – судье в отставке;
Мукба Мэри Романовне – председателю Гагрского районного суда;
Пачулия Раулю Арушановичу – судье Верховного суда Республики Абхазия».
25 сентября Президент РА Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы
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«Присвоить классный чин Государственного советника налоговой службы Курмазия Дауру Леонтьевичу, министру по налогам и сборам Республики Абхазия».
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«Присвоить очередное специальное звание генерал-майора милиции Кварацхелия Левану Сергеевичу, заместителю министра внутренних дел Республики Абхазия».
3 октября Президент РА Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы
Номер: 105
Выпуск: 3706
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА