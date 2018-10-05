СИЛЬНЫЕ ДУХОМ НЕ БОЯТСЯ ИСПЫТАНИЙ

Абхазы за рубежом

(Окончание. Начало в № 104)

Его старший брат Мамдух Маршан Абаза имел высшее военно-академическое образование. Был командующим военно-воздушными силами Сирии. Имел звание генерал-лейтенанта. Владел абхазским, черкесским, арабским, турецким, английским языками. Погиб в 1982 году в возрасте 42 лет. Другой брат Шараф Маршан Абаза – военный врач, депутат Сирийского Парламента, председатель «Адыга хасэ» в Дамаске. Много сделал для сближения черкесской диаспоры с Родиной.

Все, кто приезжал в Сирию из Абхазии, проходили через семью Уалида Маршан. Всех он встречал, помогал чем мог и провожал с подарками. Войну народа Абхазии 90-х годов Уалид Маршан воспринял как собственную боль. Он участвовал в государственных переговорах между Грузией и Абхазией в Москве во время войны. Отправлял оружие и деньги в Гудауту, куда несколько раз приезжал во время войны. Уалид дружил с Феней Авидзба и Валентиной Лакоба. Вместе с Феней ездил на абхазские позиции в селе Шрома Сухумского района, помогал в планировании боевых действий. Уалид Маршан был великолепным военным стратегом. Все любили его и ценили. Часто приезжал в Абхазию и после войны на празднование Дня победы. Уалид Маршан помог многим инвалидам войны, которые приезжали в Сирию на лечение, оплачивал протезирование рук и ног, помогал им материально.

– Когда началась война в Сирии, Уалид Маршан был генералом в отставке, однако это не остановило его, и он стал в Сирии единственным генералом в отставке, который пошёл воевать, – продолжает Зураб Маршан. – Он не мог поступить иначе. Родина и честь были у него на первом месте. На войне погибает его сын Анзор, а в машину Уалида подложили мину, но он чудом остался жив. Уалид несколько раз смотрел смерти в глаза, но не сдавался. Его подкосила болезнь, иначе мужественного генерала невозможно было убить. Уалида Маршан Абаза с почестями похоронили в пантеоне государственных деятелей в Сирии. Его супруга – Джансет Казанба, член парламента Сирии. Когда убили их сына, она взяла оружие и воевала рядом с мужем.

…22 сентября 2014 года действующий генерал армии Сирийской Арабской Республики, один из ярчайших представителей абхазской диаспоры за рубежом Уалид Маршан в очередной раз приехал на свою историческую Родину. С ним прибыли супруга Джансет Казанба и племянник Хайсам Маршан, кавалер ордена Леона, участник Отечественной войны народа Абхазии 90-х годов. В Комитет по репатриации РА поприветствовать гостя пришли общественный деятель и писатель Геннадий Аламиа, общественные деятели Октай Чкотуа и Феня Авидзба, репатрианты из Сирии, Турции, сотрудники Госкомитета по репатриации. Приветствуя Уалида Маршана, они подчеркнули, что генерал в трудную для Сирии минуту встал на защиту страны, где он родился и вырос, проявил мужество и героизм, которыми издревле славились истинные абхазы. А Уалид Маршан пошутил: «Я ехал в Абхазию как к себе домой, а меня встретили как дорогого гостя».

В последний его визит в Абхазию 28 октября 2016 года его принял Президент РА Рауль Хаджимба. Он рассказал Президенту Абхазии о ситуации в Сирии, отмечая, что, несмотря на все трудности, есть надежда на лучшее. Генерал Сирийской армии подчеркнул, что большие участки территории уже освобождены от войск ИГИЛ. И добавил, что большую поддержку и помощь Сирийская армия получает со стороны России.

– После встречи с Президентом, несмотря на неважное состояние здоровья, Уалид Маршан собрал репатриантов из Сирии и Турции в Госкомитете по репатриации, – вспоминает Зураб Маршан. – Он долго рассказывал о ситуации в Сирии, о той огромной помощи, которую оказывает Российская Федерация сирийскому народу в борьбе с террористами. Он сказал: «Мы воюем уже шестой год. За это время было много жертв. Но мы уверены, что освободим Сирию и победим в этой войне».

Слова его становятся пророческими. Его не стало, но дело, за которое он боролся, продолжает жить.

Во время похорон Уалида Маршан Абаза в Сирии в Госкомитете по репатриации Абхазии участники траурной церемонии могли выразить свои чувства скорби и соболезнования в Книге памяти достойного сына абхазского народа. Руководство Республики Абхазия во главе с Президентом Раулем Хаджимба выразило в ней сочувствие родным и близким, народу Сирии и Абхазии.

В 1989 году я был на гастролях в Турции. Там я познакомился также с представителями рода Маршан. Их там было немного, но один из них Сельчук Маршан тогда возглавлял президентскую партию миллионного города. Ему тогда было тридцать лет. Познакомился тогда и с лётчиком Илмазом Маршан. Он уже умер. А Сельчук сегодня работает в Абхазии, руководит тепличным хозяйством в Очамчырском районе.

До нашей войны в составе танцевального ансамбля я объездил 25 стран и везде старался найти своих родичей. В Турции я познакомился с моей однофамилицей Милек в Стамбуле. Её сын Омар был вынужден уехать в Европу. Она материально нуждалась, и я по мере своих сил помогал ей. Через 20 лет её сын Омар нашёл меня, мы встретились с ним в Болгарии. Его матери уже не было в живых, но она рассказывала ему обо мне, и он отблагодарил меня за всё. Я его познакомил с нашими однофамильцами из Сирии, и они начали общаться. Он приезжал в Сухум, помог мне построить новый дом, который стал считать и своим домом. Сегодня у нас живут его двоюродные сёстры. К нам приезжали наши однофамильцы из Иордании, Сирии, Болгарии, Северного Кавказа. Мы создали «Всемирный конгресс рода Маршан» в 2009 году. На него приехали около 150 однофамильцев. Но фактически в нём около 600 человек. Второй конгресс провели в городе Нальчике в 2013 году. Там большую помощь оказал в его проведении тогда министр труда и социального развития Республики Ингушетия Маршани Багауддин Магометович. Его дед Магомет служил в царской армии и погиб. Его брат Зураб отомстил за своего брата и остался в Ингушетии. Женился на кабардинке Фатиме, и у него родились сыновья. Им дали имена отца и дяди. И их внучка нашла моего сына в Ростовском университете, и так мы познакомились с Маршани Багауддином. Он родился 30 апреля 1956 года в городе Алма-Ата, Казахская ССР. Окончил Северо-Осетинский государственный медицинский институт, затем интернатуру в городе Грозный, где 10 лет работал первым заместителем начальника отдела здравоохранения города. До 2008 года работал на различных должностях в медучреждениях города Москвы. Затем был назначен министром труда и социального развития Республики Ингушетия. Был награждён медалями Оргкомитета РФ «К 65-летию ВОВ» в 2010 году, Оргкомитета Совета афганцев «За заслуги» в 2011 году. Но, к сожалению, он трагически погиб от удушья газом в своём доме. Ему было всего 62 года. Его похоронили на фамильном кладбище Маршани. Багауддин помогал Абхазии. Когда мы приглашали детей с Северного Кавказа, он платил за них, а говорил, что платит Абхазия. Платил за лечение детей из Абхазии в Нальчике. Он мечтал жить в Абхазии, хотел выдать дочь за абхаза. Но, к сожалению, его жизнь трагически оборвалась.

Много достойных сыновей рода Маршан проживали и проживают в Абхазии, Сирии и во многих других странах. К сожалению, всех упомянуть в газетной публикации невозможно. Об их судьбах будет рассказано в следующих публикациях. Многие из них приложили большие усилия в деле признания Республики Абхазия Сирийской Арабской Республикой, которое произошло в августе этого года.

– Недавно Президент Абхазии Рауль Хаджимба с официальным визитом посетил Сирийскую Арабскую Республику, где встретился с Башаром Асадом – говорит Зураб Маршан. – Это была яркая историческая встреча на высшем уровне. В составе государственной делегации был и я. Мне было очень приятно, что в ходе программы визита Президент Рауль Хаджимба с абхазской делегацией побывал на могиле легендарного Уалида Маршан, а также посетил его дом. Радушно приняли абхазскую делегацию его супруга, депутат Парламента Джансет Казанба и его сын Халид, возглавляющий политическую партию Президента Башара Асада.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ