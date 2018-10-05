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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
председателя Союза журналистов РА Руслана Хашиг в связи с 25-й годовщиной Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Великая Победа в Отечественной войне стала возможной благодаря единству всего народа Абхазии, несгибаемой воле сынов и дочерей страны, их самопожертвования ради свободы Родины. Многовековая мечта абхазского народа о свободе и независимости была достигнута общими усилиями истинных патриотов страны, которые каждый божий день совершали героизм на всех фронтах – как на передовой, так и в тылу.
Ощутимый вклад внесли в эту славную, всенародную борьбу журналисты Абхазии. Трудно представить, насколько наша общая Победа в Отечественной войне была бы полноценной, если бы журналисты, совместно с политиками страны, не одержали победу в информационной войне. В этот праздничный день необходимо отметить также профессиональную поддержку некоторых наших коллег из Российской Федерации. Их объективность и беспристрастность в российских СМИ имели чрезвычайное значение в прорыве информационной блокады Абхазии.
Многие наши коллеги погибли, выполняя свой профессиональный долг во время боевых действий. Память о них останется в истории абхазской журналистики как пример самоотверженности и беспрецедентной преданности профессии.
От имени президиума Союза журналистов республики поздравляю народ Абхазии, всех журналистов республики и особенно журналистов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с Днем Победы. Желаю крепкого здоровья, стабильности, мира и процветания.
С уважением,
Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия
Номер: 105
Выпуск: 3706
Рубрика: общество
Автор: Руслан ХАШИГ, председатель Союза журналистов Республики Абхазия