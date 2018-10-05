7 ОКТЯБРЯ РОДИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ПУТИН

Владимир Владимирович Путин – российский государственный и политический деятель, Президент РФ.

После избрания его Президентом Российской Федерации заметно улучшились отношения между Россией и Республикой Абхазия. Полностью была снята блокада Абхазии, которая была введена странами СНГ в декабре 1994 г., многие жители Абхазии (а также Южной Осетии), у которых были только советские паспорта, получили российское гражданство (выдача паспортов началась в 2002 г.). В 2009 г., будучи Премьер-министром РФ, В.В.Путин совершил официальный визит в Абхазию. Это был первый визит российского руководства столь высокого ранга в Абхазию.

24 ноября 2014 г. в г. Сочи Президент Российской Федерации В. Путин и Президент Абхазии Р. Хаджимба подписали договор «О сотрудничестве и интеграции», который выводит отношения двух стран на качественно новый уровень.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: политикаАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»