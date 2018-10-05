ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РА

Глава государства выступил с поздравительной речью на торжественном собрании Министерства обороны:

– Уважаемые друзья! Уважаемый министр обороны! Товарищи генералы, офицеры и солдаты!

Встречая 25-летие Победы и Независимости нашей республики, мы связываем ее значительные достижения с последовательной деятельностью государства в различных приоритетных направлениях.

Вместе с тем следует отметить, что основой и гарантом нашей стабильности и национальной безопасности были и остаются Вооруженные силы Республики Абхазия, наращивающие с каждым годом свою боеспособность и профессиональные навыки.

Наша армия, сформированная в тяжелых условиях военного противостояния в период Отечественной войны, продолжает достойно нести эстафету славных героев, проявивших высокую самоотверженность и отвагу в дни, когда решалась судьба Родины. Наши воины и командиры свято чтят память о Владиславе Григорьевиче Ардзинба – Первом Президенте, Главнокомандующем, стоявшем у истоков создания Вооруженных сил.

Абхазские войска, выросшие из рядов народного ополчения, закалялись в ожесточенных схватках с грузинскими оккупантами в 1992-1993 годах. Дух и непоколебимость наших воинов ярко проявились во время решающих наступательных операций на Эшерско-Гумистинском, Гагрском направлениях, на Восточном фронте и в ходе выполнения других стратегически значимых задач.

Мы по праву гордимся тем, что в составе наших войсковых подразделений находилось множество представителей ряда государств, народов, оказывавших нам братскую поддержку с первых дней войны. Примечательно, что эти истинно интернациональные традиции сохраняются и приумножаются в деятельности Министерства обороны Абхазии и в мирные дни. Мы вправе гордиться этим бесценным опытом, наработанным в процессе становления нашего независимого государства.

Залогом укрепления обороноспособности нашей Армии является молодое пополнение, умело заимствующее профессиональный опыт и боевую выучку старшего поколения.

Мы высоко ценим успешное взаимодействие оборонных ведомств Абхазии и России в рамках достигнутых договоренностей и соглашений. Уверен, что военно-техническое сотрудничество двух дружественных стран – это гарант безопасного развития наших государств.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с выдающимся событием – 25-летием Победы и Независимости! Искренне желаю вам дальнейших успехов на благородном поприще служения Отчизне!

Мира и процветания Республике Абхазия!

Иазщалааит ща8садгьыл А8сынтъыла, щарбџьар мч6ъа рымчхара!»

Глава государства вручил юбилейные медали за вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. военнослужащим Министерства обороны и Генерального штаба, участникам Отечественной войны:

1. Генералу армии Кишмария Мирабу Борисовичу

2. Генерал- лейтенанту Цвижба Беслану Андреевичу

3. Генерал- лейтенанту Ануа Владимиру Ивановичу

4. Генерал-майору Анкваб Аслану Назирбеевичу

5. Генерал-майору Инук-оглы Гураму Лутбеевичу

6. Подполковнику Шикирба Дауру Анатольевичу

7. Полковнику Поцхор-оглы Лизберту Зауровичу

8. Полковнику Зарандия Нугзару Ладиковичу

9. Подполковнику Айба Ханусе Николаевичу

10. Майору Кишмария Леониду Хухутовичу

11. Подполковнику Шахлам-джян Агаеку Ишхановичу

12. Подполковнику Парцхалия Гарику Васильевичу

13. Генерал-майору Гумба Адгуру Алексеевичу

14. Подполковнику Отырба Гарри Мильтоновичу

15. Капитану Шакрыл Анне Владимировне.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА