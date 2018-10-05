ДОСТОЙНАЯ ЛЕПТА К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял народную артистку Абхазии и России, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хиблу Герзмава.

Глава государства поблагодарил Хиблу Герзмава за участие в праздничном концерте, посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости:

«Твое пение, твое отношение к Родине стало украшением праздника. Спасибо тебе за все, что было сделано. Мы гордимся, что у Абхазии есть такая славная дочь, гордимся тобой».

Хибла Герзмава поздравила Президента и народ Абхазии с 25-летием Победы в Отечественной войне: «Я поздравляю в лице вас весь мой народ и мою Страну Души, Абхазию, с праздником. Дай бог, чтобы был мир, чтобы все, что вы задумали, свершилось. Я обнимаю всю мою страну и весь мой народ. Я вас всех очень люблю и всегда рядом. Мне кажется, у нас праздник получился красивым, изысканным. Была красивая история кавказского танца. Концерт был на высоте. Я этим очень горжусь».

Глава государства вручил Хибле Герзмава юбилейную монету, выпущенную Национальным банком в честь 25-летия Победы в Отечественной войне.

Президент передал слова благодарности автору песни «Абхазия моя» композитору Максиму Фадееву.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА