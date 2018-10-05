5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. Учитель занимает одно из главных мест в жизни любого человека. Учитель – это человек, наделенный величайшим доверием народа, поручившего ему воспитание своих детей.

В Абхазии профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. Образ педагога всегда ассоциируется с жизненной мудростью, нравственностью и душевной теплотой. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.

Номер: 105Выпуск: 3706Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.