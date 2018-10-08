ПАМЯТИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ ГВИЛИ АБДУЛОВНЫ ИСКАНДЕР

К дню учителя

«… И были бесконечные процессии учителей, учеников, бывших учеников, соседей, родственников. Нет, это была не только дань кавказской традиции похорон. Сестру и в самом деле любили. Она была такой доброжелательной, такой улыбчивой, такой контактной, как сейчас говорят, вечно у нее на кухне щебетали соседи. Теперь кончилось всё».

(Из рассказа Ф.Искандера «Утраты»)

Рассказ «Утраты» Фазиля Искандера – быль, составная часть романа-рапсодии, романа-эпопеи «Сандро из Чегема», знакомого всей читающей планете. В нём вся скорбь души человеческой. В рассказе литературный Зенон скорбит по поводу кончины сестры, сестры самого Фазиля, учительницы столичной школы № 10 имени Н.А. Лакоба.

Читаем: «А сестра жила легко, хотя и нелегкой жизнью. Имея зарплату учительницы и зарплату мужа, инженера-физика, она всё-таки вечно держала учеников – денег не хватало, жизнь в курортном городе особенно дорога. Почти все соседи по дому были состоятельны, но она никогда не испытывала к ним никакой зависти.

– Каждому своё, – смеялась она, – зато нам воры не страшны.

…Обо всем этом Зенон вспоминал на следующий день после сороковин…

Необходимая ремарка

К 30 августа с.г., в канун начала нового учебного года, меня занимала память о Валентине Михайловне Гогуа-Адлейба. В этот день, 30 августа, тремя годами раньше, ее предали земле. Она работала воспитательницей группы продленного дня в той же школе № 10 им. Н.А. Лакоба, где преподавала и Гвиля Абдуловна Искандер-Аршба. Они дружили.

И вот в наши дни в поиске нужного мне снимка в личном альбоме Валентины я наткнулся на фото Гвили Абдуловны. На нем дата – 1954 год. Ей здесь 27 лет. Простое вычисление показало: Гвиля ушла из жизни в 1980 году, также накануне нового учебного года. Ей шел 53-й год. Обе болели смертельной болезнью. Совпадает и их предсмертный постельный режим – 8 месяцев.

Моя рука уже в который раз потянулась к томикам Фазиля в поисках рассказа-были «Утраты», который я читал в последний раз в день ухода из жизни самого творца Чегемского домостроя.

Я знал Кукусу, Фиру, Зюзу – так звали с детства ближайших родственников детей Абдула Искандера – Гвилю, Фиридона и Фазиля соответственно. Читая рассказ Фазиля «Утраты», посвященный смерти старшей сестры – Гвили Абдуловны, до слез трогает описание исповеди сестры: «Да, сестра стойко переносила все процедуры, терпеливо пила лекарства и не теряла надежды на выздоровление. И только однажды она сказала фразу, перевернувшую душу Зенона. Глубоко вздохнув, она сказала:

– Мы не должны были покинуть нашу деревню.

Она имела в виду горную деревушку, где родилась их мама…

… Да, они жили в городе, но то ли слишком много времени в детстве они проводили в горах, то ли материнские гены оказались столь сильны, но Зенон и сам так думал уже много лет. Он думал об этом мучительно. Да, мы не должны были спускаться в долину, а я, – думал Зенон, – не должен был переезжать в долину долин – в Москву.

(Окончание в следующем номере)

Л.К. АДЛЕЙБА, преподаватель абхазского языка Сухумской очно-заочной средней школы

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Л.К. АДЛЕЙБА, преподаватель абхазского языка Сухумской очно-заочной средней школы