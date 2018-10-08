ПОЙТИ НАВСТРЕЧУ ЗАСЛУЖЕННЫМ ЛЮДЯМ

Из редакционной почты

Прошло 25 лет со дня окончания грузино-абхазской войны. Страна торжественно отметила День Победы. Это большой праздник для нас всех. Когда я мысленно обращаюсь к прошедшим годам, понимаю, что за такой большой период времени многие проблемы так и остались нерешенными. А, может быть, и наша вина есть в этом, потому что мы миримся с тем, что есть, не проявляем инициативу, не предлагаем свои методы решения проблем. А ведь при желании можно было бы многое сделать для людей. Например, в районе Маяка, где я живу, немало одиноких людей преклонного возраста. Им приходится самим ездить на рынок, а остановка довольно далеко. К тому же дорога на остановку в ужасном состоянии, как говорится, сам черт ногу сломит, не то что старый больной, порой почти слепой человек. Почему бы не пустить один автобус от бывшей научной станции АТОЛЛ (ныне ДП ГИАНА), как это было до войны. Старики знали бы время, когда автобус идет на рынок и когда возвращается на Маяк. За час-полтора они успели бы сделать необходимые покупки. Одного рейса было бы вполне достаточно и даже не каждый день, а хотя бы два раза в неделю. Если нет возможности пустить отдельный автобус, пусть заезжает один из тех, кто выполняет свой обычный рейс. Это стало бы большой помощью для людей, которые всю жизнь трудились на благо своей Родины – Абхазии. Среди них – ветеран Великой Отечественной войны и другие заслуженные люди, о которых рассказывается в «Абхазском биографическом словаре». Очень просим решить эту проблему.

Ирина СМИРНОВА, г.Сухум

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Ирина СМИРНОВА, г.Сухум