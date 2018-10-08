ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ, НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ СОВРЕМЕННОСТИ

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Только человек, искренне любящий свою профессию и детей, не представляющий, что может заниматься каким-то другим делом, может работать в школе более 30 лет. Марина Смыр, учитель русского языка и литературы.

Что поставить впереди – преподаватель или директор школы? И даже после общения с моей героиней однозначного ответа я не получила на этот вопрос. Без своих учеников и уроков русского языка Марина Георгиевна не мыслит своей жизни. Как и без руководства школой.

Бамборская средняя школа не далее как год назад отметила с размахом 120-летний юбилей. Одна из первых школ в Абхазии, она и сегодня продолжает те традиции, которые формировались более века. Отсчет времени начался в 1897 году, когда в селе Бамбора, при церкви, была открыта четырехклассная церковно-приходская школа. Примечательно, что эта церковь сохранилась доныне. Учителя школы жили рядом, при сельском магазине. После установления советской власти школа стала восьмилетней, а занятия стали проходить в двухэтажном доме помещика Надточаева. На первом этаже были две классные комнаты, комната секретаря и библиотека, а на втором этаже – кабинет директора и пионерская комната. Было еще одноэтажное здание, в нем также располагались учебные классы. Это здание тоже сохранилось.

Марина Смыр родом из Нового Афона, здесь окончила среднюю школу. Именно тогда на уроках своих именитых учителей у нее и зародилось желание учить детей. К окончанию школы этот вопрос был решен для нее, и она стала студенткой филологического факультета АГУ. Пролетели годы учебы, и вот молодой специалист вместе с дипломом получает свое первое назначение, а было это 35 лет назад. И здесь главное для нее было не подвести своих учителей, ведь теперь ей предстояло работать вместе со своими наставниками в одном педагогическом коллективе Новоафонской средней школы. Теперь на нее смотрели не как на бывшую ученицу, а как на молодого специалиста, коллегу. Конечно, ей повезло с наставниками, и она могла в любое время обратиться к ним за советом. А то, что она услышит самый дельный совет, не приходилось сомневаться. Стоит только вспомнить имена замечательных педагогов этой школы – Николая Константиновича Барганджия, Александры Джамаловны Авидзба. Именно Н. Барганджия на уроках литературы, которые были больше похожи на театрализованную постановку, увлек девушку в профессию.

Марина Георгиевна пришла в Бамборскую среднюю школу в 1991 году. В те годы (1983 – 2013) руководила школой легендарный директор и организатор Светлана Дмитриевна Сарсания – заслуженный учитель Абхазской АССР, отличник просвещения СССР, ветеран труда, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» ІІІ степени. В самые сложные годы, когда шла война, школа под ее руководством ни на один день не прекращала своей работы. Она сама показывала пример ответственности и безграничной любви к своему делу. Этого она ждала и от учителей. Набираясь жизненного и профессионального опыта, все увереннее чувствовала себя на уроках и Марина Георгиевна. Ей несказанно повезло: и Новоафонская, и Бамборская средние школы во все времена отличались от других школ – и это продолжается по настоящее время – своими прекрасными учителями и выпускниками. Через несколько лет и Марина Георгиевна стала первым помощником директора Бамборской средней школы Светланы Сарсания – заняла пост завуча по воспитательной работе. Директор делилась своим огромным опытом, который впоследствии очень пригодился.

(Окончание в следующем номере)

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району