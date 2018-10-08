«ПОБЕДА. МИР. ПАМЯТЬ»

Так назывался праздник, который прошел 18 сентября в городе Очамчыре в здании библиотеки. Он был посвящен 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания Абхазии Российской Федерацией. Всех, кто пришел на этот праздник, объединила память о тех незабываемых горьких и тяжелых днях, память о погибших за свободу своей Родины. Такие вечера памяти в библиотеке давно стали традиционными. И ветераны, и родственники погибших всегда принимают в них участие. И в этот день в зале в числе почетных гостей находились кавалеры ордена Леона Манана Аршба, Нугзар Аджинджал, Гурам Сабекиа, вдовы погибших героев Абхазии Светлана Зарандия и Валентина Камкия. И, конечно, здесь были представители всех сельских библиотек Очамчырского района.

Военные стихи, песни, воспевающие подвиг воинов Абхазской армии, передающие скорбь матерей погибших, пронизанные любовью к Родине и болью за тех, кому не довелось дожить до светлого дня Победы, звучали в исполнении учеников очамчырских школ №№ 2, 4, школы-интерната, членов литературного клуба «Адзыхь».

Особенно трогательным был выход на сцену школьников с портретами погибших в боях за свободу Абхазии очамчырцев, а также школьников в военной форме с зажженными свечами и белыми шарами в руках. Один из ребят – с Государственным Флагом Абхазии. 13 портретов, 13 погибших очамчырцев. О каждом было сказано несколько слов, затем прозвучали стихи на абхазском языке – очень лиричные, задушевные. Вели вечер ученики 11-го класса школы-интерната г. Очамчыра Сария Гогия и Гуранда Киут.

О том, какое большое значение имеет Победа народа Абхазии в Отечественной войне, признание ее Россией суверенным государством, как важно хранить память о погибших, говорили советник Президента РА по науке, культуре, образованию Владимир Зантария (подарил библиотеке книги), глава Администрации Очамчырского района Гиви Допуа, заместитель заведующего отделом культуры и охраны историко-культурного наследия Очамчырского района Амра Булискерия, директор Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борис Чолария и другие.

Ветераны войны Манана Аршба и Нугзар Аджинджал, вдовы погибших героев Абхазии Светлана Зарандия и Валентина Камкия выражали благодарность организаторам вечера и всем, кто хранит память о прошедшей войне, о погибших героях. Все выступавшие поздравляли с праздником: 25- летием Победы и 10-летием признания Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия, желали мира, добра, процветания. Пожелания перемежались стихами на абхазском, русском, армянском языках, песнями в исполнении работника Члоуского Дома культуры Отара Маландзия, танцем детского хореографического ансамбля из села Члоу. Большую радость присутствующим доставило выступление гостя из Москвы, учителя музыки, дважды заслужившего звание «Учителя года» Владимира Царевского, который пришел вместе со своей супругой Зинаидой Сергеевной разделить наш праздник. Он играл на аккордеоне популярные мелодии, а в зале дружно пели под них «Смуглянку», «Надежду» и другие знакомые всем с детства песни. «Катюшу, Катюшу!» – звучали пожелания из зала, но увлеченный игрой Владимир Царевский их не услышал. Зазвучала мелодия белого танца, вдохновившая на вальс. Вначале инициативу проявили женщины, а затем не выдержал Борис Чолария, закружился в вальсе с Мананой Аршба. В зале их дружно поддерживали аплодисментами.

Директор Очамчырской центральной библиотечной системы Виолетта Иванба поблагодарила всех, кто пришел в этот день в библиотеку на праздник, посвященный двум судьбоносным событиям в жизни нашего государства – Победе и Признанию.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Фото Хикур Авидзба

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ