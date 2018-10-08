И СНОВА ЛЬЮТСЯ МАТЕРИНСКИЕ СЛЕЗЫ

Другое просто невозможно. Пока мамы живы, они оплакивают своих ушедших сыновей. Какими бы они ни были и в каком бы возрасте их не стало. А эти их сыновья – они герои! Они, чьи фотографии обрамляют на большом круге фотографию своего Главнокомандующего Владислава Ардзинба, – все юные, красивые, смелые и мужественные. Эти сыновья отдали свои прекрасные жизни за свободу любимой Родины, не сумев прожить полную человеческую жизнь, не сумев родить, вырастить собственных детей, досмотреть до глубокой старости родителей. Но оплакивающие сегодня матери понимают, что именно так нужно было поступать тогда, четверть века назад, – защитить родную землю, родные очаги от грузинского агрессора.

И с мемориального стенда вместе с Владиславом Ардзинба смотрят они на матерей, на родственников, на всех, кто пришел на открытие этого стенда, – и как бы устанавливается незримая, но до глубины души, до мозга костей ощущаемая связь с ними. Вы вечно с нами! Родные! Незабвенные!

53 фотографии ребят-сухумчан, воевавших на различных фронтах Отечественной войны. Это не все фотографии погибших, их гораздо больше, как сказала председатель городского движения матерей «За мир и социальную справедливость» Фируза Чамагуа, фото единственного сына которой есть также на стенде. Она попросила предоставить фотографии остальных погибших сухумчан, так как будет создан новый, полный стенд. А этот они подготовили к 25-летию Победы. Она также сообщила, что городское движение матерей планирует подготовить еще один стенд, но уже с фотографиями потомков махаджиров, погибших за свободу своей исторической Родины. И благодарила автора нынешнего стенда – художника по рекламе Даура Габуния. Его работа очень понравилась всем присутствующим.

Мемориальный стенд торжественно был открыт с участием детей – родственников погибших – в кабинете городского движения материей, расположенном на первом этаже Администрации Сухума. И сюда могут приходить все желающие, в том числе школьники на экскурсию, так как двери кабинета открыты ежедневно. Посетители кабинета могут также узнать о той работе, которую проводят матери, – об их поддержке семей погибших, о посещении на Северном Кавказе и в Турции родителей добровольцев. Об этом свидетельствуют фотографии, которые висят на стенах кабинета.

Вслед за Фирузой Чамагуа на открытии выступили: Герой Абхазии Тали Джопуа – останки её племянника до сих пор не найдены, и его мать умерла в горе, не оплакав, не похоронив сына; Аза Гунба-Агумаа – у неё погибли два сына, а также младший брат и сын деверя; Герой Абхазии Сергей Матосян; ветеран войны, председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия; начальник Управления образования города Людмила Адлейба; Исаханян Анжела – её единственный сын погиб на фронте в день её рождения; начальник аппарата Администрации Сухума Светлана Мерцхулава и другие. Выступила подружившаяся, породнившаяся с сухумскими матерями Людмила Радковская из Приднестровья – её сын-доброволец Роман Радковский, кавалер ордена Леона, похоронен рядом с боевым товарищем Радионом Барциц в селе Звандрипше.

…Долго звучали слова памяти о погибших, слова благодарности матерям за воспитание достойных патриотов и умение жить мужественно все эти прошедшие годы. И долго не высыхали слезы на глазах – не только у матерей.

Низкий поклон всем отображенным на этом стенде во главе с их Главнокомандующим! Вечная слава!

Вечная слава всем, кто спас Абхазию от порабощения!

Заира ЦВИЖБА

Фото Щариды Торчуа.

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА