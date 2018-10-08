ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОСЕТИЛ ПАМЯТНИК ДОБРОВОЛЬЦАМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

АИААИРА – 25

В праздничные дни в Абхазию приехал Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. В рамках своего визита он посетил памятник в селе Псахаре добровольцам, погибшим во время Гагрской операции – Джемалу Сиукаеву, Роберту Петрову-Кокоеву, Ацамазу Маргиеву.

Анатолия Бибилова сопровождал Премьер-министр РА Валерий Бганба. Их встретили представители руководства Гагрского района и села Псахары.

Президент Южной Осетии выразил благодарность жителям Абхазии за то, что они свято чтят память добровольцев, отдавших жизнь за свободу Апсны.

Рядом с памятником добровольцам из Южной Осетии установлен также памятник кавалеру ордена Леона Виктору Шершелия. Анатолий Бибилов отметил, что в знак дружбы между братскими республиками здесь необходимо установить мемориальный комплекс погибшим бойцам Абхазии и добровольцам из Южной Осетии.

Мадина ТАРБА, собкор. газеты «РА»

Гагрский район

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: политикаАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»