СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ АРТЕМЕ МУСТАФОВИЧЕ АНКВАБ

Гражданин Апсны

(Окончание. Начало в № 105)

Наступила мирная жизнь, но только не для абхазов. Стали закрывать абхазские школы и обучение переводить на грузинский язык. Абхазию заполонили так называемые грузинские учителя. Старший брат Артема Мустафовича – Николай не мог оставаться в стороне. Он написал полное гнева письмо председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину, требуя справедливости. И Николай «за ложь и клевету» был сразу же посажен в тюрьму. В одиночной камере он провел 11 суток. И только письмо, написанное директором Приморской средней школы Людмилой Кондратьевной Геращенко, к удивлению, помогло ему освободиться из заключения. А «дело» на него сохранилось в КГБ Абхазии тех времен. Однако вернемся к Артему Мустафовичу Анкваб. Он, как и старшие братья в свое время, не мог оставаться в стороне от проблем народа. Всегда защищал свой язык, свою историю. Приведу слова его соратника по национально-освободительному движению 70-х – 90-х годов, ныне Спикера Парламента РА В.Е.Кварчия: «По своему возрасту Артем Мустафович имел полное право «не ввязываться в бой», но мы знаем из истории, что высочайшее чувство национального самосознания ведет в бой не только молодых. Он был молод сердцем, и помыслы его были самые чистые, самые благородные – борьба с врагом до победного конца».

Артем Мустафович Анкваб родился в 1928 году и получил среднее образование в Новоафонской школе. Закончив ее успешно, в 1947 г. поступил в Московский автомеханический техникум. Затем учился в высшей партийной школе там же, в Москве. После её окончания пригласили в Московскую область, в г. Электроуголь. Здесь он начал работать старшим механиком керамического завода. Проявил себя хорошим, высококвалифицированным специалистом. Его приглашают уже в г. Иваново главным инженером на машинно-тракторную станцию, где работает вплоть до возвращения в Сухум в 1959 году. Знание и опыт, полученные им в России, оказались востребованными в Абхазии. Он начал работать главным инженером на Абхазском автотранспортном предприятии. А последнее место его работы – Сухумский таксомоторный парк. Получить высшее образование или защитить диссертацию всегда поощрялось среди Анквабовцев старшего поколения (кстати, эта традиция жива и сейчас). Совмещая работу с учебой, Артем Мустафович получил второе высшее образование в Кабардино-Балкарском университете (механико-технологический факультет). В 1988 г. он был избран народным депутатом Сухумского горсовета.

Нынешний Спикер Валерий Кварчия также вспоминает: «Мы познакомились с Артемом Анкваб в 70-е годы. Он проявил себя настоящим патриотом, принимал активнейшее участие в национально-освободительном движении абхазов. Был примером для нас, молодых. Мы сблизились во время организации «Айдгылара». Артем Мустафович стал членом президиума Сухумского отдела Народного форума, и с тех пор мы были неразлучны. Он не щадил себя ради общего дела. И еще немаловажная деталь: это материальная сторона дела. Не было нужды просить его о чем-либо, он все понимал сам и ни машины своей, ни денег, ни себя никогда не жалел. Артем Мустафович хорошо понимал молодых и поддерживал их. По возрасту мог бы и не пойти на войну, но он был настоящим мужчиной и знал, что надо делать».

Такие мужчины, как Артем Мустафович, не умирают в постели дома. «Они погибают во имя Родины, во имя сохранения своего народа» (газета «Апсны», №84, 1 декабря 2016 г.).

Об этих же качествах Артема Мустафовича говорит близко знавший его ученый, литературовед, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник АбИГИ Владимир Бабахович Агрба: «Мы познакомились с ним в 70-х годах и общались вплоть до начала войны в 1992 году. Артем Мустафович принимал участие во всех проводившихся митингах абхазского народа. Мы не раз ездили с ним на Северный Кавказ, когда наши братья абазины организовывали свой форум «Айдгылара». В этот же период когда между ингушами и осетинами «началось» какое-то «недопонимание», Артем проявил себя мудрым, глубоко знающим историю, обычаи и нравы горцев Кавказа. А во время нашей войны он летал за оружием в Грозный и другие города и доставлял его в Абхазию. Я знал его семью, братьев, родных. Они всегда пользовались в Абхазии уважением и авторитетом».

Один из активных деятелей общественной организации «Айдгылара» Артем Мустафович был делегатом съезда горских народов Кавказа. Как общественный деятель он был на виду, и поэтому, когда началась Отечественная война в Абхазии, фашиствующие грузины в Сухуме не могли простить ему ни участие в «Айдгылара», ни посреднической миссии на Северном Кавказе, ни его активных действий летом 1989 года, когда произошли первые столкновения с грузинами в Сухуме и пролилась первая кровь. Они искали Артема, чтобы отомстить. А еще раньше, до начала войны в 1992-м, звиадисты несколько раз поджигали его рабочий кабинет в таксопарке.

Итак, август 1992 года. Начало войны. Артем Мустафович в Сухуме. В висках стучит: моя земля… мой язык… мой дом… дети… опять испытание…

Вспоминаю слова Омара Беигуаа: «Всевышний постоянно испытывает абхазский народ. И сегодня он испытывает нас».

Конечно же, не каждому дано почувствовать ход истории, как говорит в своей замечательной книге Дина Чукбар. Совершенно верно и справедливо замечает она, что «каждый из нас должен не забывать, что по поступкам видится человек и по заслугам ценится».

…Случилось это 9 января 1993 года. Артем Мустафович сопровождал самолет, который из Грозного вез оружие для бойцов Абхазской армии. Оставались три минуты до посадки в аэропорту города Гудауты. Всего три минуты. И их не хватило… Горы, туман, встречный ветер, удар крыла самолета о скалу. Все пять человек погибли: двое россиян – члены экипажа Сергей Кореньков и Владимир Призов, оба из города Лабинска Краснодарского края, 20-летний абазин Юрий Капов, сухумчанин Юрий Торгашов (похоронен в парке Боевой Славы в Сухуме) и Артем Мустафович, которого предали земле на родовом кладбище в селе Аацы.

Но прежде чем их нашли, прошло несколько месяцев безрезультатных поисков и ожиданий. Что пережили за это время их семьи?! А герои лежали в горах родной Абхазии, укутанные снегом. И только в мае, когда растаял снег, при очередных поисках на вертолете летчики Вячеслав Эшба и Нодар Герзмаа обнаружили разбившийся о скалу самолет. И в Гудауту были доставлены тела погибших. Большое спасибо за это! Большое спасибо и нашим замечательным соседям Урычу и Славику Смыр, Закану Отырба, которые, как подобает по апсуара в таких случаях, помогали летчикам в этой операции.

Артем Мустафович посмертно был награжден медалью «За отвагу».

…Борьба с грузинским фашизмом в этой страшной, но священной войне была поистине победой и духовных сил наших воинов. Когда перед нашим народом тогда встал один единственный вопрос: «Быть или не быть?», выбор был сделан тоже единственный: «Быть!» Вот за это и погиб Артем Мустафович Анкваб – прекрасный гражданин, отец, муж, брат, деверь. Ему тогда было уже 64 года. К большому сожалению, Артем Мустафович не ощутил радости Великой Победы, которую приближал в борьбе с грузинскими фашистами. К большому сожалению, он был лишен и радости общения с внучкой Лолитой Гумба – ныне первокурсницей Краснодарского мединститута, не услышал от внуков Алана и Садики, учеников начальной школы, слова «Дедушка». Но сколько таких – не доживших, не нарадовавшихся жизнью…

Светлая память Вам, наш любимый Артем Мустафович!

Ирина БАСАРИЯ-АНКВАБ, кандидат филологических наук, заведующая диалектологической лабораторией АбИГИ им. Д.Гулиа АНА

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: обществоАвтор: Ирина БАСАРИЯ-АНКВАБ, кандидат филологических наук, заведующая диалектологической лабораторией АбИГИ им. Д.Гулиа АНА