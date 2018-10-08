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УКАЗ
«ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ, ПРОЯВЛЕННЫЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ НАРОДА АБХАЗИИ 1992-1993 гг., НАГРАДИТЬ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ»:
1. Абакелия Рамико Хухутовича
2. Абгаджава Тамази Джубеевича
3. Абгаджава Апту Михайловича
4. Абгаджава Батала Нурбеевича
5. Абгаджава Ивана Мироновича
6. Абгаджава Матуту Отарбеевича
7. Абгаджава Романа Шаликовича
8. Абиджба Артура Зауровича
9. Абиджба Хирбея Самсоновича
10. Абласкир Рамина Хучиковича
11. Авидзба Арушбея Датиковича
12. Авидзба Джумку Николаевича
13. Авидзба Михаила Арзаметовича
14. Авидзба Романа Аптовича
15. Авокяна Армена Рубеновича
16. Агрба Алхаса Владимировича
17. Агрба Валерия Кязимовича
18. Агрба Даура Чалыбеевича
19. Агрба Отара Владимировича
20. Агумава Джамала Юрьевича
21. Аджба Даура Анатольевича
22. Аджба Славика Самсоновича
23. Адзинба Гвено Рустемовича
24. Адлейба Игоря Нуровича
25. Адлейба Валерия Иликовича
26. Адлейба Заури Чугутовича
27. Адлейба Мзию Андреевну
28. Адлейба Натули Карбеевну
29. Адлейба Татьяну Георгиевну
30. Адлейба Химу Султановну
31. Ажиба Александра Антиповича
32. Ажиба Бахута Сергеевича
33. Ажиба Владимира Закановича
34. Ажиба Раули Антиповича
35. Ажиба Юрия Золотинсковича
36. Айба Ахру Васильевича
37. Айба Гурама Херсоновича
38. Айба Лаврентия Леонидовича
39. Айба Султана Борисовича
40. Акаба Бориса Константиновича
41. Акаба Руслана Апполоновича
42. Акиртава Мимозу Хаитбеевну
43. Алевро Николая Абдуловича
44. Алтейба Георгия Тыковича
45. Алшундба Виктора Миродовича
46. Амичба Арзамета Потовича
47. Амичба Виталия Николаевича
48. Амичба Раули Арушановича
49. Ампар Леварсу Багратовича
50. Ампар Сусанну Константиновну
51. Анахасяна Александра Александровича
52. Андарбуа Адгура Зауровича
53. Андрияхина Темура Викторовича
54. Анкваб Русика Астамуровича
55. Анталава Закана Григорьевича
56. Аргун Анатолия Баджговича
57. Аргун Геннадия Ангиштеровича
58. Аргун Зураба Рашитбеевича
59. Аргун Изольду Васильевну
60. Аргун Рауфа Раштубеевича
61. Аргун Эрика Валиковича
62. Аргун Юрия Аркадиевича
63. Ардзинба Зураба Григорьевича
64. Арзуманяна Арутюна Самуеловича
65. Аркудж Ивана Васильевича
66. Аршба Геннадия Карбеевича
67. Асабуа Бориса Владимировича
68. Асатурян Валерия Вартановича
69. Ахиба Мушни Шаликовича
70. Баб-оглы Северяна Алиевича
71. Багателия Адамура Чантаевича
72. Багателия Гурама Дмитриевича
73. Базба Румзика Кяминовича
74. Базба Сократа Константиновича
75. Базба Тужбея Ладиковича
76. Барганджия Бориса Кияминовича
77. Барциц Астамура Батисовича
78. Барциц Нури Алексеевича
79. Бганба Юрия Шаликовича
80. Бенделиани Амирана Шотовича
81. Бения Игоря Георгиевича
82. Бения Ульяну Платоновну
83. Берулава Сергея Леонтьевича
84. Блабба Темури Ваневича
85. Булискерия Рамина Шаликоевича
86. Булия Илико Чичиновича
87. Булия Даура Шотовича
88. Булия Эдуарда Григорьевича
89. Бутба Емзари Бабашовича
90. Бутба Лаврента Радионовича
91. Вардания Валерия Калистратовича
92. Вардания Леонтия Кунцаловича
93. Возба Ефрема Владимировича
94. Возба Рафаэля Ремзиковича
95. Волгина Теймураза Юрьевича
96. Воуба Заури Карбеевича
97. Габелия Нугзара Валиковича
98. Габлия Манчу Васильевича
99. Габлия Рауля Отаровича
100. Габлия Рауфа Шамильевича
101. Гагулия Романа Николаевича
102. Гамгия Гиви Манджориевича
103. Гарцкия Амерана Гаджевича
104. Гвинджия Гурама Котиковича
105. Гегия Геннадия Викторовича
106. Гезердава Джамала Ивановича
107. Гергия Дмитрия Кириловича
108. Гергия Темура Чамовича
109. Герия Даура Михайловича
110. Герия Феликса Сергеевича
111. Гетия Заури Дзиковича
112. Гиндия Гария Андреевича
113. Гиндия Зураба Арушановича
114. Глазкова Александра Николаевича
115. Гляделкина Александра Валерьевича
116. Григорьеву Аллу Михайловну
117. Губаз Виталия Сергеевича
118. Гублиа Лумана Владимировича
119. Гумба Мирона Георгиевича
120. Гунба Закана Хинтруговича
121. Гунба Мушни Радионовича
122. Гургулия Гелу Нодариевича
123. Гурзания Романа Александровича
124. Гучуа Нодари Михайловича
125. Дагдаверян Марину Левоновну
126. Дарсалия Гули Шаликовну
127. Дбар Батакуа Аризовича
128. Дбар Геннадия Ардашиновича
129. Дбар Лаврентия Тимофеевича
130. Дбар Отари Датиковича
131. Джения Анатолия Арсентиевича
132. Джинджия Асиду Карбеевну
133. Джинджия Ларису Гиоргевну
134. Джинджолия Гурама Валиковича
135. Джинджолия Нурби Викторовича
136. Джинджолия Отари Арушановича
137. Джинджолия Ройне Леврентьевича
138. Джинджолия Руслана Владимировича
139. Джопуа Лери Дмитриевича
140. Джопуа Батала Ивановича
141. Джопуа Леонида Мушнеевича
142. Джопуа Эдика Ивановича
143. Джопуа Ясона Дамануховича
144. Дзидзария Рузика Игнатовича
145. Дзкуя Джумку Шотовича
146. Дзкуя Романа Григорьевича
147. Догуа Дмитрия Руслановича
148. Дохнадзе Резо Шотовича
149. Ермачкову Светлану Ивановну
150. Жвания Мурмана Ивановича
151. Жиба Алхаса Чичиковича
152. Зардания Данила Викторовича
153. Инарба Назибея Самсоновича
154. Календжи Станислава Ниязовича
155. Камкия Беслана Шалвовича
156. Камлия Геннадия Еснатьевича
157. Камлия Даура Владимировича
158. Капба Нугзара Ивановича
159. Капба Валерия Нуриевича
160. Капикян Зою Алексеевну
161. Кара-Осман-оглы Руслана Шукриевича
162. Карагозян Амалию Саркисовну
163. Каракян Людмилу Георгиевну
164. Карапетян Вачика Вачиковича
165. Квеквескири Тамару Валикоевну
166. Квициния Джумбери Чичиковича
167. Квициния Чичико Таевича
168. Кетия Геннадия Андреевича
169. Киркинадзе Валерия Хазаратовича
170. Киут Батала Чичиковича
171. Кишмария Славика Ивановича
172. Кобахия Мизана Платоновича
173. Кобахия Риту Алексеевну
174. Когониа Юрия Чигицовича
175. Когония Нугзара Нуриевича
176. Коджаманяна Сейрана Ардашовича
177. Кожокарь Ивана Георгиевича
178. Колбая Тарсхана Меджитовича
179. Конджария Георгия Аксентьевича
180. Коняхина Михаила Федоровича
181. Кортава Вячеслава Шитовича
182. Кортава Игоря Арушановича
183. Кортуа Геннадия Акакиевича
184. Кортуа Зураба Акакиевича
185. Кортуа Фарикана (Алимк) Акакиевича
186. Косяна Антраника Вагаршаковича
187. Косяна Грача Ервандовича
188. Крия Виссариона Эдуардовича
189. Купалба Ларису Багратовну
190. Куркунава Едуарда Михайловича
191. Куркунава Рушбея Манчовича
192. Курт- оглы Шалико Тиковича
193. Кутарба Вианора Ардоновича
194. Кутарба Заура Михайловича
195. Лабахуа Нону Сергеевну
196. Лагвилава Отара Алексеевича
197. Лакербая Джира Руфбеевича
198. Лакоба Анзора Сергеевича
199. Лакоя Джумбера Гуджовича
200. Лакрба Эмилию Кучовну
201. Ласария Магнету Дмитриевну
202. Логуа Владимира Михайловича
203. Логуа Дареджан Шотаевну
204. Логуа Темура Резоевича
205. Малия Валентина Валентиновича
206. Малия Валерия Рамониевича
207. Малия Гиви Дикрановича
208. Мамед-оглы Юрия Меджитовича
209. Манукян Надежду Вазгеновну
210. Матуа Виктора Франкиловича
211. Матуа Лаврентия Викторовича
212. Матуа Людмилу Георгиевну
213. Матуа Павла Шамеловича
214. Махария Гиви Викторовича
215. Машелия Руслана Платоновича
216. Мерцхулава Шоту Джоджовича
217. Морохия Артура Анатольевича
218. Мукба Мирольду Александровну
219. Мурзал-оглы Ремиза Индиковича
220. Накопия Руслана Михайловича
221. Нанба Валерия Нуриевича
222. Нараскуа Виталия Илларионовича
223. Новоселова Андрея Владимировича
224. Огурлиева Тимура Хизировича
225. Пандария Руслана Владимировича
226. Папава Яна Шотовича
227. Папазян Дзагик Александровну
228. Папба Римму Ивановну
229. Папцава Беслана Викторовича
230. Пачулия Александра Константиновича
231. Пачулия Джона Арвеловича
232. Пачулия Заура Константиновича
233. Пачулия Мурмана Бочиевича
234. Пачулия Нодари Ивановича
235. Пачулия Нугзари Омеховича
236. Пачулия Нугзари Шалвовича
237. Пачулия Отари Сарденовича
238. Пачулия Резо Владимировича
239. Пачулия Аркадия Ардавановича
240. Пачулия Вадика Владимировича
241. Пачулия Валерия Григорьевича
242. Пачулия Зураба Шотовича
243. Пачулия Игоря Ивановича
244. Пачулия Леонида Миджовича
245. Пачулия Рудика Ардумбеевича
246. Пачулия Руслана Карбеевича
247. Пачулия Сурама Ивановича
248. Пачулия Темура Валодиевича
249. Пачулия Янко Жоржовича
250. Пекова Жауада Хасановича
251. Пилия Виктора Константиновича
252. Пилия Элеонору Тачьевну
253. Просяник Владимира Владимировича
254. Реквава Карамана Владимировича
255. Реквава Реваза Владимировича
256. Ригвава Омара Валикоевича
257. Сагария Ивана Снатовича
258. Сакания Заура Владимировича
259. Сакания Радиона Шамиловича
260. Сакания Федора Леонтьевича
261. Салуквадзе Заури Хакиевича
262. Саманджия Бориса Шалвовича
263. Сангулия Гиви Чиковича
264. Сангулия Даура Гаховича
265. Сергегия Зураба Мсуратовича
266. Серетиди Савелия Георгиевича
267. Силояна Арама Богосовича
268. Симсим Манану Уричовну
269. Сичинава Родика Дзикоевича
270. Смирнову Джему Николаевну
271. Смыр Гарика Кязимовича
272. Смыр Гурама Дикрановича
273. Смыр Константина Ивановича
274. Смыр Нарика Коциевича
275. Тадтаева Темура Николаевича
276. Тания Ангиштера Сардионовича
277. Тания Архипа Сардионовича
278. Тания Геронтия Шаликовича
279. Тания Зураба Акакиевича
280. Тания Леонида Чинчоровича
281. Тания Нодари Левовича
282. Тарба Рустема Виталиевича
283. Тарба Станислава Владимировича
284. Таркил Беслана Владимировича
285. Татулян Эрикназ Багдасаровну
286. Тванба Батала Тачовича
287. Тванба Беслана Рауфовича
288. Тванба Дора Маизовича
289. Тванба Руслана Рауфовича
290. Тортия Джамбула Кутовича
291. Трапш Анатолия Михайловича
292. Трофимова Андрея Станиславовича
293. Туйба Гоги Шаликовича
294. Туйба Раули Шаликовича
295. Хагба Беслана Арсентьевича
296. Хагба Людмилу Владимировну
297. Хагуш Римму Алексеевну
298. Хагуш Астамура Ивановича
299. Хакория Михаила Харитоновича
300. Халваш Даура Григорьевича
301. Харабуа Заиру Радионовну
302. Харчилава Игоря Чичиковича
303. Хатхва Эдуарда Гениевича
304. Хахубия Олега Татовича
305. Хахубия Реваза Шаликовича
306. Хашба Джамала Михайловича
307. Хашиг Владимира Леонидовича
308. Хварцкия Хаджарата Ивановича
309. Хзарджяна Карапета Александровича
310. Хинтба Гария Васильевича
311. Хишба Джамбула Шутиевича
312. Хишба Джумбера Назыбеевича
313. Хишба Рамшуха Борисовича
314. Ходжава Ингиштера Дитовича
315. Хорава Раули Ионовича
316. Хупория Розу Дмитриевну
317. Царгуш Беслана Валиковича
318. Цвижба Юрия Алексеевича
319. Цугуряна Юрия Амбарцумовича
320. Цузба Эдика Константиновича
321. Цулукия Владимира Багратовича
322. Цулукия Тамази Шотаевича
323. Цурцумия Эдуарда Георгиевича
324. Чаблах-оглы Валерия Саломановича
325. Чагава Нугзара Фыновича
326. Чалмаз Галину Заканбеевну
327. Чачхалия Анатолия Панджовича
328. Чачхалия Джарнаса Иродовича
329. Чачхалия Додо Сергеевну
330. Черкезия Германа Юриевича
331. Черкезия Темура Артемовича
332. Читанава Шалву Шандовича
333. Чкадуа Гену Шаликовича
334. Чугба Эмму Касовну
335. Чхапелия Карбея Джоговича
336. Чхебелия Виталия Чаковича
337. Шакрыл Митю Викторовича
338. Шакрыл Нурбея Ксасовича
339. Шаматава Константина Арсановича
340. Шаматава Раули Радионовича
341. Шамба Аслана Львовича
342. Шамба Владислава Георгиевича
343. Шамба Михаила Арзаметовича
344. Шамба Рагима Забеевича
345. Шанава Астамура Иродовича
346. Шанава Ипполита Боджговича
347. Шахмурадову Зинаиду Васильевну
348. Шашура Евгения Леонидовича
349. Шенгелия Анатолия Варламовича
350. Шереужева Албека Тутовича
351. Штежева Амира Барасбиеевича
352. Шурдулава Руслана Нуриевича
Посмертно:
353. Агрба Радиона Шотовича
354. Агрба Рудика Владимировича
355. Адик Даура Шамеловича
356. Адлейба Мирона Михайловича
357. Айдарова Константина Амурхановича
358. Амаба Тариела Засимовича
359. Ашуба Тенгиза Германовича
360. Ашхаруа Славика Николаевича
361. Бачава Гивича Гваковича
362. Берзения Валерия Владимировича
363. Булия Нодари Годзовича
364. Герия Вадима Анатольевича
365. Дашелия Александра Давидовича
366. Делба Заура Ладиковича
367. Джения Руслана Шотовича
368. Жиба Адгура Чичиковича
369. Инапшба Отара Григорьевича
370. Канджи-оглы Сергея Михайловича
371. Кушева Эдуарда Жанситовича
372. Ладария Гарика Самсоновича
373. Логуа Юрия Ирадионовича
374. Мазнюк Анатолия Федоровича
375. Матуа Юрия Шамеловича
376. Пак Льва Валентиновича
377. Ревину Валентину Николаевну
378. Рогава Джонди Петровича
379. Сакания Илико Юрьевича
380. Тания Валерия Алексеевича
381. Тания Виктора Сергеевича
382. Устименко Валерия Владимировича
383. Хагба Лаврентия Шаибовича
384. Хашба Котика Титиновича
385. Хупория Родика Николаевича
386. Цвижба Геннадия Кантовича
387. Черкезия Рудольфа Рофовича
388. Шаматава Нугзари Радиновича».
3 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующий Указ
Номер: 106
Выпуск: 3707
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА