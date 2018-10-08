ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В День учителя министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба поздравил педагогов страны с праздником

«Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в этот профессиональный день от Министерства образования и науки и лично от меня.

Учитель – это больше чем профессия, это просветительская миссия человека с высокими профессиональными и моральными качествами, это исключительно преданные своему делу люди, которые не просто дают своим ученикам знания, но и раскрывают их таланты, воспитывают граждан страны, прививают им любовь к культуре и богатым историческим традициям Апсуара.

На сегодняшний день в нашей республике работают 4 000 учителей и обучают более 27 000 детей, посвящая значительную часть своей жизни служению на благо настоящего и будущего молодого поколения, отдавая важнейшему государственному делу все свои силы, помогая ученикам находить решения в необычных, порой сложных жизненных ситуациях.

В этот профессиональный день за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения Указом Президента Республики Абхазия многим учителям присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия», а некоторые отмечены Почетными грамотами Министерства образования и науки. Мы от всей души поздравляем их! (Список награжденных в следующем номере. – «РА»)

В этот торжественный день желаю всем, кто несет высокое звание учителя, терпения, гордости за своих учеников, профессиональных успехов, здоровья и благополучия!»

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс