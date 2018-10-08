ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА поздравил педагогов республики с Днем учителя

«Дорогие учителя! Благодаря вашему самоотверженному труду, терпению, любви к своему делу формируется интеллектуальный потенциал нашей страны. В школьные годы определяется судьба молодого поколения, закладываются основы дальнейшей успешной работы на благо республики и народа. Именно ваша поддержка и мудрый совет помогают поверить в себя и выбрать правильный жизненный путь.

Государство прилагает все усилия для реконструкции и ремонта школ, их технического оснащения, совершенствования системы образования и улучшения его качества, для улучшения социальной защищенности педагогических кадров и повышения престижа труда преподавателей.

В этот замечательный день хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем благородном и ответственном деле».

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА