ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа и руководства Республики Абхазия имею честь сердечно поздравить Вас с днем рождения.

С Вашим именем связаны возрождение России как великой державы, полноценная защита национальных интересов российского народа, обеспечение роста экономики, развитие социальной сферы и многие другие выдающиеся достижения.

Вы по праву являетесь лидером мирового масштаба и исторического значения.

За время нахождения на президентском посту Вы завоевали уважение и любовь миллионов людей не только в России и в соседних государствах, включая Абхазию, но и далеко за пределами постсоветского пространства.

Наш многонациональный народ искренне благодарен Вам за поддержку Абхазии, содействие обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию, решению иных жизненно важных вопросов.

Уверен, что отношения союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами будут и впредь развиваться и укрепляться к взаимной пользе народов России и Абхазии.

В этот замечательный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и новых великих свершений и побед во благо и во славу народа России и Российского государства».

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА