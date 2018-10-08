ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

АИААИРА – 25

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заключительное совещание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Глава государства поблагодарил участников Комиссии за проведенную работу:

«Была проведена значительная работа. Я благодарен всему нашему народу, который встал рядом с теми, кто организовывал эти мероприятия. Проводилась санитарная очистка городских территорий, за короткий промежуток было сделано немало.

Преклоняюсь перед матерями погибших, перед теми, кто еще в период войны доказал свое преданное отношение к Родине.

Выражаю благодарность всем, кто организовывал эти мероприятия по всем направлениям. Высоко оцениваю работу, проведенную Министерством культуры, Тимуром Квеквескири. Благодарю всех, кто принимал участие в создании грандиозного представления, которое вернуло нас к военным событиям, еще раз напомнило, что мы пережили и обратило к будущему.

Благодарен всем работникам информационной сферы. Все журналисты, сотрудники телевидения работали эти дни в очень сложном режиме.

Самое главное – на стадионе и во время проведения парада и в целом в стране был соблюден общественный порядок. Это заслуга МВД, СГБ, ГСО, которые активно работали в эти дни в целях поддержания порядка.

Благодарен всем руководителям ведомств и министерств, главам администраций районов, тем, кто организовал мероприятия на высоком уровне. Особенно хочу отметить значение участия в праздничном концерте Хиблы Герзмава с песней, написанной Максимом Фадеевым специально для этого события».

Председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба подвел некоторые итоги, в частности, высоко оценил вечернее праздничное представление ко Дню Победы и Независимости, организованное Тимуром Квеквескири:

«Во всех районах наш великий праздник был отмечен на высоком уровне. Гости из-за рубежа отметили чистоту и благоустроенность городов, приведенные в порядок территории. Конечно, всегда хочется, чтобы в этом направлении было сделано больше, но мы находимся на этом пути».

Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба также поделилась своим мнением о праздничных мероприятиях:

«Хочу выразить благодарность за вручение медалей матерям погибших. Что касается празднования Дня Победы, оно прошло наилучшим образом. Я лично позвонила Тимуру Квеквескири и поблагодарила его за концерт. Там были показаны события, которые заставляли сердце встрепенуться. Особенно хочется выделить момент, когда фотографии всех павших на экране собрались и образовали лицо нашего Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба. Я была уверена, что все пройдет хорошо, потому что выше праздника Победы у нас не будет никогда».

***

3 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с коллективом Кабинета Министров.

Глава государства поблагодарил членов Правительства за работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Президент отметил, что все государственные структуры, участвовавшие в подготовке, выполнили работу на достаточно высоком уровне. Силовые структуры должным образом выполнили задачи по обеспечению порядка и безопасности.

Глава государства поблагодарил за участие в параде командование и личный состав 7-й военной базы Российской Федерации и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Президент отметил работу сотрудников информационной сферы, Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия и режиссера Теймураза Квеквескири в подготовке праздничного концерта. Глава государства подчеркнул важное значение участия народной артистки Абхазии и России Хиблы Герзмава в концерте, посвященном 25-летию Дня Победы и Независимости.

Президент также выразил благодарность ветеранам войны, матерям погибших, добровольцам и всем гостям, прибывшим на празднования.

***

Глава государства поблагодарил руководство и личный состав Министерства обороны за работу по подготовке военного парада, посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии:

«Организация мероприятия потребовала серьезной подготовки, ваших усилий и всех тех, кто принимал участие в параде. Техника прошла по площади без заминок, порядок и дисциплина были на должном уровне. Но самое важное то, что парад состоялся на государственном языке. Я горжусь, что у нас есть такие Вооруженные силы. Спасибо за вашу службу и за ваше активное участие в организации парада».

На встрече был зачитан Приказ Президента РА об объявлении благодарности командованию и личному составу государственных ведомств, принимавших участие в военном параде.

***

Глава государства поблагодарил командование и личный состав Министерства внутренних дел за работу при подготовке и проведении праздничных мероприятий, направленную на обеспечение безопасности и общественного порядка:

«Все эти дни, начиная с 26 августа и до Дня Победы и Независимости, были для всех структур и, в первую очередь, для МВД достаточно непростыми в вопросах поддержания общественного порядка. Хотел бы вам всем, кто принимал участие в военном параде, кто обеспечивал порядок на площади Свободы и во всей стране, выразить огромную благодарность.

Несомненно, работа на этом уровне должна быть продолжена. Нарушивший правила общественного порядка или дорожного движения должен нести ответственность, несмотря ни на какие регалии. Это требование исходит из закона. Надо держать этот уровень всем подразделениям, входящим в структуру МВД».

***

Глава государства поблагодарил командование и личный состав Службы государственной безопасности за работу при подготовке и проведении праздничных мероприятий:

«Ваша работа по обеспечению безопасности в эти дни получила высокую оценку. И каждодневная ваша работа нацелена на то, чтобы в стране были порядок и безопасность. Мы должны сделать все, чтобы государство развивалось, а народ мог бы жить спокойно и созидать».

***

Глава государства поблагодарил командование и личный состав Государственной службы охраны за работу, проведенную накануне и в дни празднования:

«Вы смогли создать условия безопасности, для того чтобы наши гости были довольны. И в дальнейшем вы должны демонстрировать себя как единое подразделение, нацеленное на создание условий безопасности.

Благодарю вас за работу, которая была проделана в дни празднования Дня Победы и Независимости. Всеми – офицерами и рядовыми, была проведена надлежащая работа, что принесло соответствующие результаты».

Номер: 106Выпуск: 3707Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА