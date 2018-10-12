УКАЗ

«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»:

АВИДЗБА Светлане Муратовне – бывшему учителю абхазского языка и литературы и зам. директора по учебной части Куланурхвской средней школы им. М.М. Трапш Гудаутского района;

АВИДЗБА Валерию Расимовичу – учителю абхазского языка и литературы, директору Ачандарской средней школы им. Т.Ш. Аджба Гудаутского района;

АДЛЕЙБА Заире Радионовне – учителю русского языка и литературы Кындыгской средней школы им. А.Е. Ласурия Очамчырского района;

АМИЧБА Наполеону Сандровичу – бывшему учителю биологии, директору Гуадской средней школы им. К. Агумаа Очамчырского района;

АМИЧБА Светлане Ильиничне – бывшему учителю абхазского языка и литературы Кутолской средней школы им. И.А.Когония Очамчырского района;

АРШБА Манане Владимировне – заведующей Ткуарчалским районным отделом образования;

АХУБА Зеркане Хакиевне – учителю начальных классов Шыцкуарской средней школы Сухумского района;

АВЕДЯН Джульетте Егишовне – учителю армянского языка и литературы Яштхуской средней школы №1 Сухумского района;

БАСАРИЯ Каме Ушанговне – учителю географии Горской средней школы № 10 им. Н.А.Лакоба г. Сухум;

ГАБНИЯ Назырбею Смаиловичу – учителю истории, директору Джирхвской средней школы им. К.Х. Агрба Гудаутского района;

ГОГУА Евдокии Николаевне – бывшему учителю русского языка и литературы Кутолской средней школы им. И.А.Когония Очамчырского района;

КАЛАЙДЖЯН Анаид Арташесовне – учителю физики, директору Гумистинской средней школы Сухумского района;

КОКОСКЕРИЯ Беле Риковне – заведующей детским садом №1 «Мрамза» г. Гагра;

МРВАНЯН Азниф Амбарцумовне – бывшей заведующей Гулрыпшским районным отделом образования;

ПАЧУЛИЯ Светлане Владимировне – учителю истории, географии средней школы № 2 им. Ф.Х.Эшба г. Очамчыра;

ТАРБА Римме Кирилловне – учителю математики Бамборской средней школы им. Б.Г.Тарба Гудаутского района;

ХАШИГ Миноре Шаибовне – директору Хуапской средней школы им. В.П. Анкваб Гудаутского района.».

Президент РА Р.Хаджимба подписал соответствующий Указ

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА