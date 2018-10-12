Главная
УКАЗ
«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»:
АВИДЗБА Светлане Муратовне – бывшему учителю абхазского языка и литературы и зам. директора по учебной части Куланурхвской средней школы им. М.М. Трапш Гудаутского района;
АВИДЗБА Валерию Расимовичу – учителю абхазского языка и литературы, директору Ачандарской средней школы им. Т.Ш. Аджба Гудаутского района;
АДЛЕЙБА Заире Радионовне – учителю русского языка и литературы Кындыгской средней школы им. А.Е. Ласурия Очамчырского района;
АМИЧБА Наполеону Сандровичу – бывшему учителю биологии, директору Гуадской средней школы им. К. Агумаа Очамчырского района;
АМИЧБА Светлане Ильиничне – бывшему учителю абхазского языка и литературы Кутолской средней школы им. И.А.Когония Очамчырского района;
АРШБА Манане Владимировне – заведующей Ткуарчалским районным отделом образования;
АХУБА Зеркане Хакиевне – учителю начальных классов Шыцкуарской средней школы Сухумского района;
АВЕДЯН Джульетте Егишовне – учителю армянского языка и литературы Яштхуской средней школы №1 Сухумского района;
БАСАРИЯ Каме Ушанговне – учителю географии Горской средней школы № 10 им. Н.А.Лакоба г. Сухум;
ГАБНИЯ Назырбею Смаиловичу – учителю истории, директору Джирхвской средней школы им. К.Х. Агрба Гудаутского района;
ГОГУА Евдокии Николаевне – бывшему учителю русского языка и литературы Кутолской средней школы им. И.А.Когония Очамчырского района;
КАЛАЙДЖЯН Анаид Арташесовне – учителю физики, директору Гумистинской средней школы Сухумского района;
КОКОСКЕРИЯ Беле Риковне – заведующей детским садом №1 «Мрамза» г. Гагра;
МРВАНЯН Азниф Амбарцумовне – бывшей заведующей Гулрыпшским районным отделом образования;
ПАЧУЛИЯ Светлане Владимировне – учителю истории, географии средней школы № 2 им. Ф.Х.Эшба г. Очамчыра;
ТАРБА Римме Кирилловне – учителю математики Бамборской средней школы им. Б.Г.Тарба Гудаутского района;
ХАШИГ Миноре Шаибовне – директору Хуапской средней школы им. В.П. Анкваб Гудаутского района.».
Президент РА Р.Хаджимба подписал соответствующий Указ
Номер: 107
Выпуск: 3708
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА