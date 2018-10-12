Приказ министра обороны Республики Абхазия

«28» сентября 2018 г. № 280 г. Сухум

О призыве в октябре-декабре 2018 г. граждан РА на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне» от 4 января 2006 года, № 1224-c-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 25 сентября 2018 года, № 273 «О призыве в октябре-декабре 2018 года граждан Республики Абхазия на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Военному комиссару Республики Абхазия призвать в октябре-декабре 2018 года на военную службу:

– граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе».

2. Командирам воинских частей и подразделений уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек.

3. Приказ довести до отдельных воинских частей, подразделений, учреждений Вооруженных сил Республики Абхазия, районных (городского) военных комиссариатов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны.

М.КИШМАРИЯ, министр обороны Республики Абхазия, генерал армии

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: М.КИШМАРИЯ, министр обороны Республики Абхазия, генерал армии