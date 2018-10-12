ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил писателя, поэта и публициста, лауреата Государственной премии имени Дмитрия Гулиа Платона Бебия с днем рождения

«В Абхазии и за ее пределами Вас широко знают, как талантливого многожанрового поэта, писателя и публициста, который многие десятилетия трудится в сфере абхазской литературы.

Вы относитесь к творческому поколению абхазских поэтов со своим особым звучанием, появившемуся в 1950-е годы. Много труда вы вложили в работу журналов «Амцабз» и «Алашара», Абхазского государственного издательства, будучи главным редактором и директором.

Уже много лет Вы являетесь членом Союза писателей Абхазии, а также России. Читателям хорошо известны Ваши переводы русской классики и зарубежной литературы.

Отдельное место в Вашем творчестве занимают проза, романы, повести, рассказы, художественная публицистика, а также детская поэзия.

Ваши лучшие лирические произведения включены в «Антологию абхазской поэзии XX века». Вы удостоены Государственной премии имени Дмитрия Гулиа за достижения в области литературы.

От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, удачи во всем и абхазского долголетия».

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА