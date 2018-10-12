Абхазию, Сочи и Крым может связать круизное сообщение

Перспектива

В Сочи, на борту лайнера «Князь Владимир», прошла встреча делегации Республики Абхазия с представителями Администрации города Сочи, АО «Морпорт Сочи» и компании «Черноморские круизы», сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Как отмечается в сообщении, участники встречи обсудили возможность включения в маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» Сухумский морской порт.

«Лайнер работает с апреля по октябрь. Сейчас, в период межсезонья, прорабатывается вопрос, чтобы порт Сухум стал одним из пунктов назначения круиза уже к следующему сезону», – сообщил руководитель абхазской делегации, заместитель министра экономики РА Батал Тарба.

Замминистра экономики считает, что помимо имиджевых плюсов для страны, это привлечет дополнительный туристический поток. «С точки зрения проработки вопроса есть определенные организационные, технические и правовые условия, которые абхазская сторона для этого должна выполнить. В настоящее время Абхазское морское пароходство уже провело большую работу, и ряд вопросов снят. Одним из самых сложных оставшихся вопросов является проведение дноуглубительных работ в акватории Сухумской бухты», – отметил он.

Батал Тарба рассказал о подготовке следующей встречи в Абхазии, на которой подведут промежуточные итоги выполненных мероприятий. «На следующей встрече мы наметим дорожную карту по реализации оставшихся мероприятий для того, чтобы уже в апреле 2019 года мы были готовы принимать лайнер в Абхазии», – пояснил он.

Замминистра экономики отметил, что российские коллеги сообщили о повышенном интересе к экскурсионным маршрутам в Абхазии, которые доступны пассажирам лайнера только при пересечении абхазо-российской границы. «Морское сообщение гораздо привлекательнее для туристов, нежели пересекать границу на автобусах. Если корабль будет прибывать непосредственно в порт Сухум, то экскурсии на озеро Рица, в Новоафонскую пещеру будут более доступны туристам», – считает Батал Тарба.

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс