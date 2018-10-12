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ПРЕСС-СЛУЖБА НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА СДЕЛАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ
В заявлении говорится:
«3 октября 2018 года информационное агентство «Спутник Абхазия» опубликовало материал о совместной встрече российских и абхазских депутатов, состоявшейся 1 октября в Сухуме по случаю 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.
В публикации под авторством Марии Шелудяковой «Недвижимость в Абхазии: изменится ли ситуация для нерезидентов», в частности, отмечается:
«В ходе переговоров абхазские депутаты сообщили членам российской делегации, что в настоящее время в Абхазии идет процесс постановки недвижимости на кадастровый учет. По его окончании возможно предоставление россиянам права покупки земли, в первую очередь, в восточной части республики».
При этом автор ссылается на одного из участников встречи – российского депутата Павла Шперова, находившегося в Абхазии в составе делегации комитета Госдумы РФ по делам СНГ.
Данная публикация вызвала негативную реакцию у широкой общественности страны, так как в соответствии со статьей 83 Главы 7 Конституции Республики Абхазия земля не может являться объектом купли-продажи. Более того, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия официально сообщает, что тема купли-продажи земли и недвижимости вообще не обсуждалась на упомянутой встрече в Парламенте Республики Абхазия.
Информационному агентству «Спутник Абхазия» впредь не стоит допускать распространения недостоверной информации.
Со своей стороны, Парламент Республики Абхазия придает особую важность развитию межпарламентских отношений и нацелен на дальнейшую конструктивную работу с коллегами из Российской Федерации».
Номер: 107
Выпуск: 3708
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА