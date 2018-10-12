ПРЕСС-СЛУЖБА НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА СДЕЛАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ

В заявлении говорится:

«3 октября 2018 года информационное агентство «Спутник Абхазия» опубликовало материал о совместной встрече российских и абхазских депутатов, состоявшейся 1 октября в Сухуме по случаю 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

В публикации под авторством Марии Шелудяковой «Недвижимость в Абхазии: изменится ли ситуация для нерезидентов», в частности, отмечается:

«В ходе переговоров абхазские депутаты сообщили членам российской делегации, что в настоящее время в Абхазии идет процесс постановки недвижимости на кадастровый учет. По его окончании возможно предоставление россиянам права покупки земли, в первую очередь, в восточной части республики».

При этом автор ссылается на одного из участников встречи – российского депутата Павла Шперова, находившегося в Абхазии в составе делегации комитета Госдумы РФ по делам СНГ.

Данная публикация вызвала негативную реакцию у широкой общественности страны, так как в соответствии со статьей 83 Главы 7 Конституции Республики Абхазия земля не может являться объектом купли-продажи. Более того, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия официально сообщает, что тема купли-продажи земли и недвижимости вообще не обсуждалась на упомянутой встрече в Парламенте Республики Абхазия.

Информационному агентству «Спутник Абхазия» впредь не стоит допускать распространения недостоверной информации.

Со своей стороны, Парламент Республики Абхазия придает особую важность развитию межпарламентских отношений и нацелен на дальнейшую конструктивную работу с коллегами из Российской Федерации».

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА