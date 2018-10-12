АВТОР СИМВОЛИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Розой Хашба, вдовой художника, автора эскизов государственных наград и государственной символики Валерия Гамгия.

Глава государства подчеркнул значительную роль Валерия Гамгия в современной истории Республики Абхазия и его вклад в Победу в Отечественной войне.

«Валерий сделал очень многое. Символы государства, автором которых он является, имеют огромное значение в деле государственного строительства. Значителен и его вклад в Победу, 25-летие которой мы недавно отметили», – сказал Президент.

Глава государства вручил Розе Хашба медаль «За Победу», которой Валерий Гамгия посмертно награжден за вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Советник Президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария отметил роль Валерия Гамгия в национально-освободительном движении абхазского народа.

«Имя Валерия Гамгия не подлежит забвению. Валерий – один из основоположников Народного форума Абхазии «Аидгылара». Он оказал поддержку художнику, скульптору, общественному деятелю Марине Эшба в вопросе выхода из состава Союза художников Грузии. Они со своими коллегами фактически восстановили самостоятельность абхазского Союза художников», – сказал Владимир Зантария.

Номер: 107Выпуск: 3708Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА