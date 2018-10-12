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АВТОР СИМВОЛИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Розой Хашба, вдовой художника, автора эскизов государственных наград и государственной символики Валерия Гамгия.
Глава государства подчеркнул значительную роль Валерия Гамгия в современной истории Республики Абхазия и его вклад в Победу в Отечественной войне.
«Валерий сделал очень многое. Символы государства, автором которых он является, имеют огромное значение в деле государственного строительства. Значителен и его вклад в Победу, 25-летие которой мы недавно отметили», – сказал Президент.
Глава государства вручил Розе Хашба медаль «За Победу», которой Валерий Гамгия посмертно награжден за вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
Советник Президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария отметил роль Валерия Гамгия в национально-освободительном движении абхазского народа.
«Имя Валерия Гамгия не подлежит забвению. Валерий – один из основоположников Народного форума Абхазии «Аидгылара». Он оказал поддержку художнику, скульптору, общественному деятелю Марине Эшба в вопросе выхода из состава Союза художников Грузии. Они со своими коллегами фактически восстановили самостоятельность абхазского Союза художников», – сказал Владимир Зантария.
Номер: 107
Выпуск: 3708
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА