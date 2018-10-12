ЯХТ-КЛУБ «АМРА» И ЕГО ВОСПИТАННИКИ

Проба пера

В городе Сухуме на набережной Махаджиров расположен яхт-клуб «Амра». В нем учат ходить под парусами, ставить паруса, руль, как говорят яхтсмены, – вооружать и разоружать парусные лодки, полностью отвечать за них.

Тренер этого клуба Владимир Калинин очень ответственно относится к своим воспитанникам, следит за работой экипажей, отвечает за их безопасность.

Этим летом состоялся интересный поход – переход яхтсменов по маршруту: Сухум, яхт-клуб – Агудзера, яхт-клуб. Экипажи собрались в своем клубе «Амра» в 7 часов утра. Мы начали вооружать лодки, предвкушая новые впечатления от такого путешествия. Проверили состояние лодок, крепления. И вот мы уже готовы. Cостав лодок, участвующих в переходе, – три скоростных «луча» (спортивные лодки такого вида), «семидесятка», тоже из скоростных и два катамарана, которые уступают им в скорости. Тренер сопровождал группу на «семидесятке». Все одели спасательные жилеты – атрибут безопасности. Лодки по очереди спустили на воду, и когда все они были готовы к ходу, отошли от причала. Поначалу ветер был очень слабый, но не долго. Вскоре он усилился, и спортивные «лучи» вырвались вперед. Катамараны были позади, хотя и они шли не медленно.

Нельзя передать ослепительную яркость солнечных бликов, пробегающих по голубым волнам, игру переливающихся красок. Красота невероятная – то, что было в воображении и мечтах, меркло перед живым образом. День был очень жаркий, вода чистая и прозрачная. Погода не подвела. Море ласково качало лодки. Эмоции переполняли, хотелось только кричать о том, как все это прекрасно.

Переход до места рандеву занял 4 часа. В назначенной точке – Агудзера, яхт-клуб – нас встречали родители. Вкусная еда была уже готова. Лодки вытащили из воды на берег, принялись за еду. Потом мальчики начали играть на гитарах, девочки петь. Купались в море. Скучно не было, это точно. В 17:30 мы отправились обратно. Путь вроде бы тот же, а эмоции другие. Садившееся солнце отражалось в море, в голове звучали строки песен. Впечатления переливались через край. Вряд ли возможно забыть этот день!

Пока мы шли, день сменила ночь. Ветер стих. До полного штиля две лодки успели поднять, две остановились в районе бывшего санатория ПВО, а два катамарана стали в районе Келасура.

Пришел катер, взял отставших на буксир и довел до причала.

И вот мы в своем яхт-клубе «Амра». Все, конечно, очень устали, но счастливы, поход завершен, буря эмоций, океан впечатлений.

Наала ЧЕРКЕЗИЯ, ученица 10 класса Сухумской средней школы № 1, член яхт-клуба

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: Наала ЧЕРКЕЗИЯ, ученица 10 класса Сухумской средней школы № 1, член яхт-клуба