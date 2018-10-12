Спецвыпуск кабардино-балкарской газеты «Горянка» посвящен Дню Победы и Независимости Абхазии

Кабардино-Балкарская правительственная газета «Горянка» спецвыпуском поздравила своих читателей с Днем Победы и Независимости Абхазии. Об этом Апсныпресс сообщила корреспондент газеты Марина Битокова.

Номер открывает фотография председателя общественного движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. О ней рассказывает Любовь Сосналиева – вдова генерал-лейтенанта Султана Сосналиева.

Кроме того, в номере – очерк Раи Афауновой о ее племяннике, добровольце из Кабардино-Балкарии Владимире Петрове-Афаунове. Владимир Анатольевич к началу войны уже был полковником в отставке, но посчитал, что его военный и жизненный опыт необходимы именно на полях Отечественной войны народа Абхазии. А также репортаж о первом абхазо-адыгском литературном фестивале «Рифмы на Рице», прошедшем в Абхазии в сентябре этого года.

Это не первый подобный спецвыпуск – номер, полностью посвященный Абхазии, выходил к 20-летию Победы, в 2013 году. Поздравления в юбилейные и праздничные дни, отдельные публикации о культурных событиях Абхазии – все это стало уже хорошей традицией для «Горянки».

Кабардино-Балкарская правительственная газета «Горянка» спецвыпуском поздравила своих читателей с Днем Победы и Независимости Абхазии. Об этом Апсныпресс сообщила корреспондент газеты Марина Битокова.

Номер открывает фотография председателя общественного движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. О ней рассказывает Любовь Сосналиева – вдова генерал-лейтенанта Султана Сосналиева.

Кроме того, в номере – очерк Раи Афауновой о ее племяннике, добровольце из Кабардино-Балкарии Владимире Петрове-Афаунове. Владимир Анатольевич к началу войны уже был полковником в отставке, но посчитал, что его военный и жизненный опыт необходимы именно на полях Отечественной войны народа Абхазии. А также репортаж о первом абхазо-адыгском литературном фестивале «Рифмы на Рице», прошедшем в Абхазии в сентябре этого года.

Это не первый подобный спецвыпуск – номер, полностью посвященный Абхазии, выходил к 20-летию Победы, в 2013 году. Поздравления в юбилейные и праздничные дни, отдельные публикации о культурных событиях Абхазии – все это стало уже хорошей традицией для «Горянки».

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.