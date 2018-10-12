С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ К ГЛАВНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ СТРАНЫ

Гражданин Апсны

Доброжелательный, отзывчивый, ответственный, принципиальный, горячо любящий свою работу – это директор Национальной библиотеки им. И.Г. Папаскир Борис Шаликович Чолария – заслуженный работник культуры РА (2017), почетный полиграфист (1990). Этого замечательного человека знают и уважают не только в Абхазии, но и за ее пределами, ведь благодаря его инициативе и энтузиазму были установлены связи с ведущими российскими библиотеками. Под руководством Бориса Шаликовича Национальная библиотека Абхазии, более половины книжного фонда которой погибло во время оккупации, смогла преодолеть все трудности послевоенного периода, пройти этапы становления и достичь высокого уровня.

Какой он, Борис Шаликович Чолария? Что самое главное в его жизни? Что он смог сделать для страны, народа? И что он значит для своего коллектива, коллег и друзей? Об этом можно было узнать на торжественном вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Бориса Шаликовича Чолария. Поздравить его с юбилеем в Национальную библиотеку пришли представители общественности, творческой и научной интеллигенции, его коллеги, в том числе из районов Абхазии. Ведущая юбилейного вечера журналист Екатерина Бебия зачитала поздравления от Президента Абхазии Рауля Хаджимба. Поздравил юбиляра и руководитель Администрации Президента Беслана Барциц. С большой теплотой и уважением о Борисе Чолария говорили бывший министр образования Абхазии Тамара Когония, замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Беслан Гурджуа, директор Очамчырской центральной библиотечной системы Виолетта Иванба, начальник Управления образования Администрации г.Сухума Людмила Адлейба и другие. Прозвучало поздравление Спикера Парламента Валерия Кварчия, в котором, в частности, говорится: «От имени Парламента Республики Абхазия поздравляем Вас с юбилеем. Под Вашим руководством Национальная библиотека республики продолжает свою плодотворную деятельность. Этот культурный центр страны пережил немало трудностей, но благодаря вашему трудолюбию и профессионализму у жителей Абхазии есть возможность повышать уровень своих знаний».

У гостей была возможность посмотреть документальный фильм о жизни и деятельности юбиляра. С видеопоздравлением к нему обратились его российские и северокавказские коллеги.

Борис Шаликович Чолария родился в 1948 году. Окончив Тамышскую среднюю школу им. Д.И. Гулиа, продолжил образование в Сухумском государственном педагогическом институте, географическом факультете (вечернее отделение), Одесском полиграфическом техникуме (заочное отделение). Его трудовая деятельность началась в 1970 году в Сухумской газетной типографии в должности фотоцинкографа. Окончив Сухумский госпединститут, Борис Чолария работал преподавателем географии в сухумской средней школе №10; методистом по внешкольной работе Министерства просвещения Абхазской АССР, завотделом оргмассовой работы Республиканской детской экскурсионной станции. Борис Шаликович был организатором нескольких Всесоюзных туристических слетов. В этот период он работал и в типографии. Директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии Б. Чолария был избран в 1989 году на конкурсной основе.

Во время грузино-абхазской войны 1992-93 годов он выполнял особые поручения руководства республики, участвовал в организации и проведении различных гуманитарных акций. После освобождения Гагры от грузинских оккупантов Борис Шаликович в сжатые сроки восстановил производственную базу и наладил работу Гагрской районной типографии. Здесь издавалась вся служебная документация и продукция средств массовой информации сражающейся за свободу страны.

Директором Национальной библиотеки имени И.Г. Папаскир Борис Чолария был назначен в 1995 году.

Много добрых слов в адрес юбиляра прозвучало в этот день, 20 сентября, на торжественном вечере. Говорили о его высоких человеческих качествах, преданности работе, неиссякаемой творческой энергии, о том, что с приходом Бориса Шаликовича в библиотечную систему многое изменилось в лучшую сторону, стали работать с использованием новых технологий, появился Закон о библиотечном деле, отмечали авторитет юбиляра за пределами республики.

А потом со словами благодарности к собравшимся обратился Борис Шаликович. Он благодарил всех, но особенно своего первого наставника Тамару Когония, которая, по его словам, первая заметила его, когда он только начинал карьеру как учитель, открыла дорогу к новым знаниям и достижениям. «Ей я обязан сегодняшним положением», – подчеркнул юбиляр.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ