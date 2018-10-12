ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые наши граждане!

Мы рады сообщить Вам, что с 15 по 19 октября 2018 года в Национальном онкологическом центре Республики Абхазия состоится международная акция «Неделя ранней диагностики рака» по раннему выявлению злокачественных опухолей.

Акцию проводит Евразийская Федерация онкологов (ЕАФО), Евразийский противораковый фонд (EACF), Научно-образовательный центр «Евразийская онкологическая программа ЕАФО», общественное движение «Юнити» совместно с Национальным онкологическим центром Республики Абхазия.

Данная акция осуществляется по инициативе и при поддержке Абхазского общественного фонда развития «АМШРА» и ГУ МЗ РА «НОЦ» по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Абхазия.

Руководство Национального онкологического центра обращается к вам с призывом воспользоваться возможностью получения высококвалифицированной консультативной помощи ведущих специалистов международного уровня.

Приём будут вести врачи общей практики, общие онкологи, онкогинекологи, лор-онколог, маммолог, дерматолог-онколог, специалисты по опухолям головы и шеи, а также цитологи и врачи УЗИ мирового уровня с участием врачей Национального онкологического центра, что дает возможность проведения акции по целенаправленному выявлению различных опухолей на высоком уровне.

Мероприятие призвано мотивировать людей к бережному отношению к своему здоровью и своевременному обращению к врачу, и таким образом повысить уровень выявляемости онкологических заболеваний на ранней стадии.

В рамках данной акции медики планируют обследовать до 250 человек. Участие в акции бесплатно для жителей Республики Абхазия. Приём будет вестись строго по записи.

Акция «Неделя ранней диагностики рака» будет проходить в Абхазии второй раз. В 2017 году в акции приняли участие 217 человек и выявлено 7 патологий.

Параллельно с акцией по ранней диагностике рака будут проводиться семинары как для врачей онкологов, так и не онкологов.

Для участия в первичном обследовании будет проводиться предварительная запись по телефону: +7(840)226-45-19. Запись открывается 11 октября в 10:00. График работы врачей: с 09:00 до 17:30, с перерывом на обед. Пациентам необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина Абхазии. Наш адрес: г.Сухум, ул.Убыхская, д.4.

Организационно-методический отдел Национального онкологического центра Абхазии

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: Организационно-методический отдел Национального онкологического центра Абхазии