ВСЕ ЛИ ДЕЛАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО?

Отзыв на статью

Безусловно, сама идея инициирования общественной дискуссии о деятельности НПО в Абхазии и публикация на страницах газеты «Республика Абхазия» (№ 96 от 12 - 13 октября 2018 г.) мнения по данному вопросу политического и общественного деятеля, лидера народной партии Я.Лакоба заслуживают всяческой похвалы и поддержки.

При этом думаю, что разговор на данную тему должен был состояться намного раньше; и тогда, возможно, не была бы столь остра нынешняя актуализация вопросов о деятельности неправительственных организаций в Абхазии.

Действительно, начиная с середины 90-х годов, с момента появления первых НПО в Абхазии, их деятельность оказалась вне сферы внимания общества и государства. Более того, в определенной степени даже и поощрялась. Объяснялось это условиями экономической блокады и информационной изоляции Абхазии. Считалось, и небезосновательно, что деятельность НПО – единственная возможность представить Абхазию на международной арене.

Да и осуществляемые время от времени НПО гуманитарные акции в условиях послевоенной разрухи беспроигрышно создавали деятельности НПО позитивный фон. Все прочие аспекты работы НПО в Абхазии оказались вне государственного и общественного внимания, и с каждым годом их закрытость всё более увеличивалась, что по мере укрепления абхазской государственности не могло не вызвать определенной настороженности в обществе.

Именно непрозрачность многих аспектов деятельности НПО, как правильно отмечает Я.Лакоба, основная причина этого. Я далёк от всякого рода «теории заговоров» и ни в коей мере не сомневаюсь в патриотизме и порядочности сотрудничающих с НПО наших сограждан, однако ни для кого не секрет, что, как правило, деятельность НПО в Абхазии осуществляется в рамках проектов и программ, поддерживаемых различными структурами из-за пределов нашей страны и особыми симпатиями к Абхазии не отличающимися.

В этом плане весьма показателен следующий факт. Когда Абхазию посещают представители таких зарубежных организаций, как Еврокомиссия ОБСЕ, диппредставительств западных государств и т.п., их встречи с руководством Абхазии широко освещаются в СМИ. И лишь предусмотренные программой визитов встречи с представителями НПО в Абхазии проходят без участия прессы, как говорится, «в обстановке строгой секретности». А, как известно, именно недостаток информации – самая благоприятная почва для слухов и домыслов.

Потому я полностью согласен с Я.Лакоба в том, что необходимо в срочном порядке разработать и принять аналогичный российскому закон о неправительственных организациях, где бы регламентировались все вопросы их деятельности на основе открытости и прозрачности. Тогда бы и утратила остроту актуальность обсуждаемых в обществе вопросов о роли НПО в Абхазии и отпала бы необходимость во всякого рода обсуждениях и дискуссиях на эту тему.

П. АЛАН, доцент АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: П. АЛАН, доцент АГУ, заслуженный работник сельского хозяйства Абхазии