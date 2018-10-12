СПОРТ

В Калининграде прошло первенство Калининградской области по вольной борьбе среди юношей 2002 - 2003 г.р., в котором приняли участие абхазские спортсмены.

По итогам проведенных встреч, в весовой категории 60 кг первое место занял Харчилава Даниил, в весовой категории 65 кг второе место занял Сичинава Ричи. Тренируют спортсменов Алабян Размик и Берая Игорь.

В настоящий момент спортсмены тренируются и учатся в Калиниграде в спортивной школе олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых и готовятся к международному турниру по вольной борьбе, который пройдет с 12 – 15 октября в Польше.

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту