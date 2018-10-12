ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО КАВКАЗОВЕДА

Ученому-археологу И.И.Цвинария – 80 лет

Исполнилось 80 лет известному ученому-кавказоведу, кандидату исторических наук, заведующему отделом археологии АбИГИ Игорю Ивановичу Цвинария.

И. Цвинария родился 21 сентября 1938 года в селе Кутоле Очамчырского района. После окончания Кутолской средней школы поступил одновременно в Сухумское педучилище и художественную школу, которые успешно закончил в 1958 году. Затем учился на биолого-географическом факультете Сухумского пединститута, по окончании которого работал преподавателем в разных школах Абхазии.

В1968 году И. Цвинария был приглашен на работу в Абхазский институт языка, литературы и истории, в котором прошёл путь от лаборанта до заведующего отделом. В 1971 году он поступил в аспирантуру Тбилисского института истории, археологии и этнологии им. И. Джавахишвили, которую успешно окончил в 1973 году. Тема его кандидатской диссертации: «Культура племен Западного Закавказья в эпоху энеолита и ранней бронзы». Защитил он ее в 1984 году.

Археологу И. Цвинария принадлежат открытия, имеющие большую научную значимость. Любой кавказовед, изучающий эпоху энеолита и ранней бронзы, не может обойти вниманием открытые им памятники и его капитальные научные труды.

Они опубликованы в различных солидных изданиях бывшего СССР. Перу ученого принадлежат более 100 научных публикаций, из которых можно выделить три монографии: «Поселение Гуандра», «Новые памятники дольменной культуры Абхазии», «Взаимоотношение культур энеолита и ранней бронзы Западного Кавказа».

Самыми известными памятниками, изученными И. Цвинария в археологическом плане, являются уникальные комплексные мегалитические сооружения в селах Отхаре и Хуапе и древнейшие многослойные поселения Гуандра и Апсар.

В своей научной деятельности он постоянно отстаивает объективную реальность исторического прошлого коренных народов Кавказа, в частности, абхазов, опираясь на факты археологии, этнологии, фольклора и лингвистики. И ему приходилось постоянно сталкиваться с многочисленными фактами фальсификации древней и средневековой истории абхазов в различных публикациях. В связи с этим в средствах массовой информации он часто дает исчерпывающие ответы на полемические вопросы.

Вся жизнь И. Цвинария посвящена судьбам своей Родины и народа. Он является одним из инициаторов и организаторов НФА «Аидгылара», активное участие принимал в мероприятиях, связанных с созданием Конфедерации горских народов Кавказа. В 1991 году выступил с приветствием на собрании «Адыгэ Хасэ» в г. Нальчике. И. Цвинария неизменно участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа, в составлении и подписании писем и обращений в руководящие структуры Советского государства.

С первых дней Отечественной войны народа Абхазии И. Цвинария встал на защиту своей Родины и воевал до победного конца. Награждён медалью « За отвагу».

После войны он делал все возможное для восстановления Абхазского института гуманитарных исследований, сожженного дотла грузинскими оккупантами. Ныне он занимает ведущую роль в организации общеинститутских и совместных абхазо-российских археологических экспедиций.

С 1990 года И. Цвинария занимался изучением поселения Апсар эпохи энеолита и ранней бронзы, которое расположено в Новом Афоне и имеет большое значение для изучения истории не только Абхазии, но и всего Кавказа в целом. В данный момент изучение поселения завершено, и ученый уже приступил к подготовке монографии по результатам исследований этого древнейшего многослойного памятника.

В разные годы он выступал с докладами как в Абхазии и в странах ближнего зарубежья, так и в странах Европы и Азии.

И. Цвинария пришлось пройти через суровое испытание – гибель сына. Но мужественно преодолевая это несчастье, он и сегодня является примером стойкости и подражания для подрастающего поколения.

Указом Первого Президента В.Г. Ардзинба от 11 января 2005 года за большие заслуги в исследовании памятников археологии, пропаганде истории и культуры Абхазии И. Цвинария удостоен ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени.

Близкие, друзья и коллектив его родного института желают ему здоровья, всяческих успехов в жизни и творческого долголетия.

Аркадий ДЖОПУА, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, кандидат исторических наук

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ, кандидат исторических наук