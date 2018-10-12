10 ДНЕЙ

Эпизоды нашей истории

День был солнечным и очень тёплым, именно поэтому я с большим удовольствием возился в саду своей маякской дачи. Время близилось к обеду, и я, наверное, ещё долго продолжал бы работать, если бы не звонок на мой мобильный телефон.

– Слушаю! – ответил я, подняв трубку.

– Добрый день, – прозвучал в ответ знакомый мужской голос, – свободен ли ты?

– Для вас я всегда свободен.

– Я хочу тебя видеть.., – сказав это, мужчина положил трубку, а я пошёл переодеваться.

В назначенное время я пришёл. Меня ожидала встреча с Сергеем Васильевичем Багапш, который на тот момент был Президентом Абхазии, он мне и звонил. Увидев меня, он сразу же встал и направился в мою сторону, чтобы пожать мне руку. Обычно, когда Сергей Васильевич начинал какой-то разговор, у него всегда глаза сияли, а лучезарная улыбка никогда не сходила с его лица. И на этот раз он немного улыбнулся, но было видно, что что-то его сильно беспокоит.

– Все хорошо, Сергей Васильевич? Почему так расстроены?

– У меня проблемы со здоровьем. Собираюсь ехать в Москву на лечение. Ты с детства меня знаешь. И я знаю, что ты относишься ко мне с большим уважением. Я хочу сделать тебе подарок! – сказав это, он вытащил из ящика своего стола небольшую коробку.

– Это тебе! – сказал он и вынул золотые часы. На них был автограф: «С.Багапш», сзади написано: «От президента Республики Абхазия», а посередине виднелся абхазский герб. В какой-то момент я даже не знал, что ему сказать. Поблагодарив за подарок, я спросил у него: «Чем заслужил такое внимание? День рождения уже прошёл, медаль «Ахьдз-Апша» уже дали».

– Они будут тебе напоминать обо мне, – ответил он.

Но позвал он меня в тот день не ради этого подарка...

– Я хочу, чтобы ты знал, как нам удалось добиться освобождения Кодорского ущелья и признания независимости Абхазии Российской Федерацией, – начал он свой рассказ. – Ты знаешь, что после окончания войны вопрос возвращения ущелья в различных кругах и площадках обсуждался не раз. Если мы решили бы брать его силой, то мы вновь потеряли бы своих ребят. А это слишком высокая цена. Наши матери и сестры вновь оделись бы в чёрное. Такое допустить было нельзя. Но мне не раз говорили: «Идите, силой берите Кодор!» Когда возникла опасность нападения со стороны Грузии, я оказался среди двух огней. Я хотел написать заявление об уходе в отставку...

Теперь расскажу тебе, как признали независимость Абхазии, – сказав это, он встал и прикурил сигарету, походил по своему кабинету, вернулся обратно и сел за стол.

– Меня позвали в Сочи, где отдыхали высокопоставленные чиновники Российской Федерации. Перед тем, как пройти в кабинет, где проходило заседание, я встретил Президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты:

– Я знаю, что они тебе скажут... Если они будут о нас у тебя спрашивать, то скажи, что Южная Осетия войдёт в состав Северной Осетии...

В кабинете сидело 5 человек. Не могу назвать имена всех этих людей, но могу сказать, кто были двое из них. Это Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и Премьер-министр Владимир Путин.

– Положение такое, другого выхода нет, вы должны войти в состав Грузии, – сказал кто-то из кремлевских чиновников.

– Прямо вот так и сказал? – удивился я.

– Рассказываю как было.

– Что вы ему ответили?

– Меня выбрал народ Абхазии, который поверил в меня, что я этого никогда не допущу. То, о чем вы мне сказали, я никогда не сделаю. Остаётся завтра же написать заявление об уходе со своего поста. – Владимир Путин, который молча меня слушал, сказал:

– Посмотри, что скажет народ.

Перед признанием независимости Абхазии прошло большое народное собрание у нас в республике. После этого собрания Парламент решил, что у Абхазии нет иной дороги, как признание ее независимости. С этими документами я вновь встретился с Медведевым и Путиным. Во время первой встречи меня просили, чтобы я поговорил с Кокойты, чтобы он оставил идею с присоединением к Северной Осетии. Я еле уговорил его. Все документы отдал лично в руки Медведеву. Он прочитал. «В течение 10 дней ты узнаешь ответ», – ответил он. – Сказав это, Сергей Васильевич вновь встал и начал ходить по кабинету. – Десять дней. Десять дней и ночей. Я не мог ни есть, ни спать. Был похож на человека, который находился на грани жизни и смерти. «Что с тобой случилось?» – переживала супруга. Я не мог ничего ей сказать, потому что давал обещание молчать.

За эти десять дней решилась судьба абхазского народа...

Джума АХУБА, член Союза писателей РА

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: политикаАвтор: Джума АХУБА, писатель, публицист