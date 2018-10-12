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В Народном Собрании – Парламенте РА состоялось двустороннее заседание профильных комитетов Абхазии и России

На расширенном заседании Комитета Народного Собрания – Парламента РА по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками парламентарии обсудили вопросы юридической сферы.

Заместитель председателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа вынес на обсуждение вопрос «О признании на территории РФ документов, выданных государственными органами и органами местного самоуправления РА (в соответствии со ст. 9 Договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РА и РФ, подписанном 17 сентября 2008 года)» и, в частности, об ускорении ратификации Госдумой РФ Соглашения между Правительством РА и Правительством РФ о взаимном признании образования и (или) квалификаций, подписанного 18 декабря 2017 года и ратифицированного Парламентом РА 3 мая 2018 года». А также «О возможности упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации гражданами Республики Абхазия».

При этом по поводу взаимного признания документов заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин пояснил: «До сих пор практика состояла в том, что по вопросу признания документов заключаются дополнительные соглашения. В частности, по вопросам образования, признания дипломов. Сейчас проходят внутригосударственные процедуры. Безусловно, мы уточним вопросы, касающиеся сроков внесения подписанного и уже ратифицированного в Абхазии Соглашения о взаимном признании образования и квалификации. Как только Правительство или Президент вносит международный документ, мы тут же запускаем процедуру. Это Соглашение в данном случае Правительством пока не внесено».

Также Затулин ответил на вопрос о гражданстве: «Мы сейчас ведем серьезную работу по упрощению получения гражданства не только для Абхазии, но и для наших соотечественников. Если нам удастся решить вопрос, то это будет касаться и Абхазии».

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Заместитель председателя Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа вынес на обсуждение вопрос: «О возможности распространения действия Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», связанного с вопросом материнского капитала, на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия».

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал: «Есть два обстоятельства, которые должны быть учтены при обсуждении этого вопроса. Конечно же, Программа «Материнский капитал» пользуется поддержкой населения. Она действует определенный срок, сейчас ее продлили. Но уже не раз в поисках экономии бюджета отбивались попытки сократить эту Программу. Прежде всего, потому что речь идет о финансировании, надо где-то эти деньги изыскать. Второе обстоятельство – вопросы о материнском капитале все равно неизбежно упираются в вопрос о гражданстве, который нам надо обсудить. О гражданстве и правах российского гражданина в Абхазии, соответственно абхазского гражданина в России. Мы все прекрасно знаем, что большая часть населения Абхазии имеет двойное гражданство, но при этом, формально говоря, граждане России, как и все другие иностранцы, отличаются по своим возможностям от гражданина Абхазии. В случае, когда вы говорите о материнском капитале, вы решаете вопрос населения Абхазии, которое живет здесь постоянно и имеет еще второй российский паспорт. Это все необходимо обсудить в общем пакете вопросов о гражданстве и правах граждан одних и других. И конечно, в соглашении о двойном гражданстве, которое прорабатывается, надо будет учесть эти моменты».

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ШКОЛ

Также на обсуждение был вынесен вопрос: «Приобретение учебников, изданных Российской Федерацией, в соответствии со стандартами, утвержденными Министерством образования и науки РА для общеобразовательных школ Абхазии, а также методических пособий для учителей и комплектов карт по истории и географии за счет средств финансовой помощи РФ».

Астамур Логуа отметил: «В Абхазии более 100 школ, есть много сельских школ. И вы прекрасно знаете социальное положение наших граждан. Иногда очень сложно для абхазских семей приобретать учебники. А у государства не всегда хватает возможностей всем помочь, приходится перекладывать эти проблемы на плечи родителей».

При этом первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин подчеркнул, что Россотрудничество закупает учебники по русскому языку и литературе для Абхазии. «Но, как я понимаю, речь идет не только об этих учебниках. Для того, чтобы решить этот вопрос, нужно представить на Межправкомиссию соответствующие расчеты и обоснования. И тогда эти средства будут включены в бюджет Россотрудничества. Мы, со своей стороны, готовы в процессе обсуждения бюджета, в том числе, выделяемого Россотрудничеству, поставить такой вопрос», – отметил Затулин.

По словам Затулина, 29 сентября Государственный бюджет РФ на следующую трехлетку уже поступил в Государственную Думу РФ. «Сегодня Совет Государственной Думы будет принимать решение о рассылке бюджета, чтобы провести бюджетную процедуру. Это решающая стадия, поэтому тяжело что-то добавить. Мы конечно сделаем такую попытку, но ваши расчеты нужны уже в крайнем случае завтра. Иначе мы опаздываем», – сказал он.

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА