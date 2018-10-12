АГРОВЫСТАВКА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2018»

В юбилейной выставке «Золотая осень-2018» приняли участие свыше 20 производителей из Абхазии. В этом году стенд республики посвящен возрождению традиций виноделия и винопроизводству в Абхазии.

По словам торгового представителя Республики Абхазия в Российской Федерации Олега Барциц, площадь абхазского павильона занимает свыше тысячи квадратных метров, и этого достаточно, чтобы представить страну на самом высоком уровне.

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

За время своего существования «Золотая осень» по праву стала главным событием российского агропромышленного комплекса, объединяющим в себе масштабную экспозицию достижений сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли.

68 регионов России и представители 15 зарубежных стран, а также около 800 представителей российских и зарубежных СМИ являются участниками выставки.

Участие в церемонии открытия павильона Абхазии принял первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба.

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс