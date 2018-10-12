АКТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

ОКТЯБРЬ. НАША ИСТОРИЯ

Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. На протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою независимость.

С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил борьбу за восстановление утраченной им государственной независимости. Принятие 25 августа 1990 г. Верховным Советом Абхазии «Декларации о государственном суверенитете» явилось первым шагом к ее воссозданию. Разрыв государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим абхазо-грузинская война 1992-1993 гг. привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии.

Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., явилась правовым оформлением уже созданного независимого государства – Республики Абхазия (Апсны).

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен референдум об отношении граждан к ныне действующей Конституции. На день проведения референдума на территории Абхазии проживало 219 534 гражданина, имеющих право голоса, т. е. 58,5 % от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что составило более половины от довоенной численности избирателей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конституцию. Согласно Конституции и Закону Республики Абхазия о всенародном голосовании (референдуме) народовластие – основа государственной власти в Республике Абхазия, народ осуществляет свою власть непосредственно путем референдума или через своих представителей. Таким образом, народ Абхазии подтвердил свою решимость продолжить строительство суверенного, демократического, правового государства – субъекта международного права, и добиваться его признания международным сообществом.

Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и провозглашаем Государственную Независимость Республики Абхазия.

Права и свободы, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека, Международными пактами об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских и политических правах, другими общепризнанными международно-правовыми актами, являются одной из главнейших основ Конституционного строя Республики Абхазия.

Республика Абхазия намерена строить свои отношения с другими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, уважения территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела, других общепризнанных принципов политического, экономического и культурного сотрудничества между государствами.

Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем государствам мира с призывом признать независимое государство, созданное народом Абхазии на основе права наций на свободное самоопределение.

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.