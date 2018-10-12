ПАРОВОЗ ПО РЕЛЬСАМ МЧИТСЯ…

Перспектива

Было солнечно, тепло. На перроне железнодорожной станции «Псырцха» в Новом Афоне мы ждали почти чуда – появления ретропоезда класса «люкс» «Золотой Орел». Название это нам, абхазским журналистам, специально приехавшим сюда из Сухума, мало что говорило. Но мы знали, что состав этот из 12 вагонов тянет паровоз середины прошлого века. Не представляли только, что он такой интересный. Мощный. Он задымил всю платформу между тоннелями. А гудел так громко и пронзительно, что мы диву давались. Впрочем, вагоны тоже не из последних моделей, а почти из того же времени, из прошлого века. Мы внутрь не заходили, но сказали, что очень комфортабельные, с двуспальными кроватями и т.д.

А пассажиры этого ретропоезда тоже оказались необычными. Более 70 туристов пожилого возраста, из разных стран – Российской Федерации, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Голландии, Германии, США, Канады, Бразилии, Латинской Америки, Южной Африки, Австралии, Японии. И они, естественно, побогаче, чем наши местные пенсионеры – билеты на поезд стоят от 8 000 долларов и выше – намного выше. И представьте, из каких дальних стран они приехали в Москву, чтобы сесть на поезд, ведомый паровозом, и прокатиться по разным городам на расстоянии 7 500 километров! А маршрут таков: Москва – Саратов – Астрахань – Грозный – Пятигорск – Кисловодск – Апшеронск – Адлер – Новый Афон – Краснодар – Тихорецк – Азов – Ростов-на-Дону – Волгоград – Москва. Притом, на каждой из железнодорожных станций этих городов туристы выходили и совершали экскурсии, как это они сделали и в Новом Афоне.

А до прихода паровоза журналисты взяли интервью у министра по курортам и туризму Автандила Гарцкия, который рассказал, что иностранные туристы за последние тридцать лет к нам приезжают впервые. Они сами являются инициаторами этой поездки сюда, видимо, хорошо знают Абхазию, её историю и считают нашу страну безопасной. Над проектом железнодорожного круиза его организаторы – «РЖД Тур», английская туристическая компания «Интурист тревел лимитед», компания «Транссибирский экспресс», туроператор «Ривьера Сочи» и национальная туристическая компания «Турист» Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия – работали с начала года. Раньше ретропоезд ходил во Владивосток и в Китай, а теперь, в результате переговоров, в тур включили посещение Абхазии. Туризм – вне политики, подчеркнул министр А.Гарцкия и добавил, что этот приезд в Абхазию – не рекламный и не коммерческий. Он – для поднятия имиджа нашей страны, поэтому все расходы по пребыванию иностранных туристов принимающая сторона взяла на себя.

А глава Новоафонской Администрации Феликс Даутия добавил в интервью журналистам, что Абхазия достигла уже такого уровня развития, что может принимать и иностранных туристов, как это было и раньше, в довоенное время, что нельзя стоять на одном месте, а надо быть готовыми к другому уровню обслуживания гостей.

Кстати, при пересечении границы по реке Псоу ни с российской, ни с абхазской стороны проблем у иностранных туристов не было, и их на границе встречал замминистра по курортам и туризму Астамур Ахба и сопровождал до станции «Псырцха».

Когда туристы вышли на перрон, их встречали с музыкой, национальными танцами, с празднично накрытыми столами. Гости пришли в восторг, снимали танцоров, пробовали национальную еду, с удовольствием давали интервью.

Потом на двух автобусах их повезли к Новоафонской пещере. Путь в пещере был трудным и долгим для некоторых уже в возрасте туристов. Но никто их не торопил, давали им отдохнуть, помогали идти – спуститься по склонам или подняться. Экскурсию местный экскурсовод вела на английском языке. Конечно же, величина и красота пещеры не могли не восхитить, почти все туристы вели фото- и видеосъемки.

После обеда (естественно, кормили национальной едой) гости под лучами теплого солнца посетили организованную к их приезду осеннюю сельскохозяйственную выставку на местном стадионе. Потом они восхищались водопадом и росписью храма св. Пантелеймона, сверкавшие на солнце золотые купола которого они фотографировали еще с балкона административного здания пещеры.

И снова перрон станции «Псырцха» в Новом Афоне. Вернувшийся с запасного пути паровоз-ретропоезд «Золотой Орел» ждал своих особенных пассажиров. Ждал их здесь снова и небольшой фуршет. Принимавшая сторона Абхазия приготовила для гостей еще один приятный подарок – памятные монеты Нацбанка Абхазии, которые вручались перед посадкой в поезд.

…Полуторавековой паровоз, который повез обратно состав из ретровагонов, вновь издал пронзительный – прощальный – гудок.

До новых встреч, Абхазия!

До новых встреч, туристы из дальних и ближних зарубежных стран!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА