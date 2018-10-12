IX РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Сегодня в Сухуме проходит IX российско-абхазский Деловой форум, который направлен на развитие торгово-экономических и культурных связей между Россией и Абхазией. В работе форума рассматриваются актуальные вопросы внешнеэкономического сотрудничества России и Абхазии сквозь призму расширения и углубления межрегиональных контактов. Ключевыми темами являются вопросы углубления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, торгово-экономических и межрегиональных связей, банковского сектора и информационных технологий. Организаторами мероприятия выступают Минэкономики Абхазии и Минэкономразвития России при поддержке Фонда Росконгресс.

В форуме принимают участие Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, представители администраций Президентов России и Абхазии.

Ключевой частью программы мероприятия является пленарное заседание «Абхазия – Россия: 10 лет интенсивного сотрудничества, текущие достижения и новые горизонты». На нем подведут итоги 10-летнего российско-абхазского сотрудничества, озвучат планы и перспективы дальнейшего взаимодействия двух государств.

Во второй половине дня форум продолжился работой круглых столов:

1.«Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы и перспективы».

2.«Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения качества туристского продукта».

3.«Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте двухстороннего взаимодействия».

4.«Сотрудничество в области информационных технологий и инновационного развития».

В рамках форума пройдёт заседание российско-абхазского Делового совета.

Участники круглых столов обсудят такие вопросы, как перспективные направления расширения взаимного товарооборота Абхазии и России, поддержка экспорта как приоритетное направление государственной экономической политики, государственная стратегия развития туризма Абхазии, применение прогрессивного опыта и технологий в банковской сфере, цифровая трансформация экономики и социальной сферы республики.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: экономикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ