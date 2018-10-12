ВОПРОСАМ ТАМОЖНИ – ПРИОРИТЕТ

В Администрации Президента Абхазии состоялась встреча главы государства Рауля Хаджимба с руководителем Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимиром Булавиным. На встрече также присутствовали руководитель Администрации Президента Беслан Барциц и председатель ГТК РА Беслан Цвинария.

Приветствуя главного таможенника России, Президент сказал:

– Те отношения, которые складываются между нашими государствами и, в частности, с таможенными структурами, для нас очень важны. Даже в самые трудные времена, когда Абхазия переживала трудные времена, у нас были добрые отношения с коллегами, которые содействовали процессу экономического роста нашей республики. Таможенное оформление проводилось на местах. Это дало Абхазии возможность состояться еще тогда. Сегодня уже подписано около 10 документов между нашими структурами: соглашения, меморандумы, протоколы. Для нас важно, чтобы не было проблем на границе, когда товары оформляются непосредственно на месте загрузки, как это делается в любом цивилизованном государстве. Мы будем рады решению этих вопросов.

Владимир Булавин отметил, что на межгосударственном уровне уже подписано значительное количество соглашений, которые позволяют нормализовать процесс в таможенной сфере. Он считает, что нынешние переговоры – это ещё один шаг навстречу друг другу. Для того, чтобы ускорить и упростить таможенные процедуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия нужно синхронизировать таможенные процедуры, таможенные режимы в оцифрованном виде. Уже были обсуждены вполне конкретные вопросы. Владимир Булавин также сообщил, что есть договоренность на площадке ГТК РА провести встречу с бизнесменами, которые работают на Российскую Федерацию, чтобы понять, что делать для ускорения таможенных процедур. Кроме того, планируется организовать работу специализированного таможенного поста, которому поставлены стратегические задачи.

Президент Рауль Хаджимба особо подчеркнул:

– Думаю, это как раз то, что необходимо для того, чтобы снять многие проблемы, которые, к сожалению, возникают. Что касается специализированного поста, то у нас практически на сегодняшний день нет проблем по его размещению и работе. Мы готовы и дальше продолжать работу в этом направлении.

Глава таможенного ведомства России отметил общие цели и задачи:

– Содействовать развитию деловой активности, инвестиционной привлекательности, повышению внешнеторгового оборота. И на эти задачи будет настроена наша совместная деятельность.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 108Выпуск: 3709Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ