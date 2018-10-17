В ГОСУДАРСТВЕ ДОЛЖЕН ГЛАВЕНСТВОВАТЬ ЗАКОН

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ – ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА РА ИЛЬЯ ГУНИЯ

Депутат Парламента Республики Абхазия, кавалер ордена Леона Илья Гуния три года возглавлял Республиканскую общественную организацию ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА». Тогда его тревожила существующая разобщенность, как ветеранских организаций, так и общества в целом. Он старался приложить все усилия для того, чтобы объединить ветеранские и общественно-политические организации. Однако с тех пор так ничего и не изменилось. Сегодня Илья Гуния возглавляет Комитет по обороне и национальной безопасности Парламента РА. Он всей душой переживает за своих боевых друзей – ветеранов войны, которые так и не смогли консолидироваться и вместе строить правовое демократическое государство. Накануне празднования юбилейной даты Дня Победы и независимости Абхазии Илья Гуния встретился с журналистами редакции газеты «Республика Абхазия». С гостем редакции беседовали Юрий Кураскуа, Артавазд Сарецян, Лилиана Яковлева, Заира Цвижба, Лейла Пачулия, Юлия Соловьёва и Русудан Барганджия. Беседа длилась около двух часов, и он был предельно открытым и объективным.

Война и 25 лет мира

– Для каждого из нас война начиналась по-разному. Ощущения были разнообразные. Кто-то знал о том, что война неизбежна, кто-то надеялся на то, что можно договориться и избежать военных действий. Однако случилось то, что случилось. Мы встретили ее вначале с винтовками и палками. Я знал, что война неизбежна, и смог подготовиться, приобрёл автомат, работая в охране на телевидении. Люди в растерянности искали оружие. Никто ещё не понимал, что началась полномасштабная война. Сегодня мы оцениваем её, как исторический факт, рассуждаем о возможных недочётах и ошибках. Но на тот момент было принято решение оставить город, и это было правильно, мы избежали многих жертв. Шли переговоры, у нас было несколько дней на подготовку. Мне часто задают вопрос, смогли бы абхазы выиграть войну без помощи добровольцев с Северного Кавказа и юга России? Добровольческое движение началось буквально сразу. Они шли к нам через Кавказский хребет. Для нас это было большой психологической, моральной и боевой поддержкой. Они вселили в нас надежду на возможную победу. Но даже если к нам никто не пришёл бы, мы всё равно бы выиграли эту войну, у нас не было другого выхода. Другой Родины у нас нет, отступать было некуда. Мы защищали свою землю. Но то, что нам помогли наши кавказские братья, это меня радует. Когда ты воюешь и ощущаешь, что ни одна страна в мире тебя не поддерживает, это очень сложно. Все были против нас. И только они нас поддержали. И когда сегодня звучат нелестные отзывы в адрес добровольцев, это некорректно и неправильно. Если сегодня хотят принять участие в праздновании Дня Победы и Независимости казаки, наши друзья, то в этом нет ничего крамольного. Я не понимаю, мы что хотим, остаться совсем одни? Если в военное время нам нужны были кавказские добровольцы, казаки, наши репатрианты, приднестровцы, мы были рады каждому из них, а сегодня мы в них не нуждаемся? Что, через 25 лет нам вдруг все стали мешать? Мы увлеклись другими делами и потеряли друзей, а новых не приобрели. Что с нами случилось? А исходит всё это от тех, кто не видел войны, приехал вчера или родился недавно. Это просто недопустимо, даже можно сказать – преступно. Эти необоснованные выпады надо пресекать. У нас должна быть идеология, мы должны чётко знать, чего мы хотим. Если мы хотим построить общество и не остаться в изоляции, то надо вести себя по-другому. Что, мы хотим уподобиться грузинским шовинистам, которые никого не хотели, кроме себя? Нам нужна государственная программа, у нас должны быть цели и задачи, а у нас всё идёт на самотёк. Поэтому сегодня мы находимся в такой ситуации. У нас в авторитете только деньги, мы забыли о людях.

Жить по кодексу чести – Апсуара

Чтобы сегодня рассуждать о нашем поведении, вспомним советское время. Мы тогда боролись с грузинским национализмом и шовинизмом. Каждый абхаз был на виду, и его позиция была ясна. У нас была общая идея, мы боролись за справедливость. А сегодня мы становимся похожими на тех, от кого избавились. Мы сегодня относимся к своей родной земле так, как будто мы завоевали, а не освободили её. Часто звучат слова, что всё положено только тем, кто воевал. Но мы ведь завоевали независимость не только для себя, но и для своих детей, внуков. Привилегии должны быть только у инвалидов войны. Привилегии должны быть у тех людей, которые пострадали, а не у здоровых людей. Мы же воевали не ради привилегий. Давайте вспомним, какой процент абхазов взял оружие? 10-15 процентов, которые готовы были сложить голову за Родину. Нужно найти опять этот процент патриотов, которые смогут изменить нашу жизнь. Это те, которые любят свою страну, которые хотят работать на её благо, а не на свой карман. Руководители должны окружить себя грамотными людьми. Нам надо разобраться в себе. Если я прошёл войну – это не значит, что у меня должно быть пять квартир. В государстве должны быть выработаны защитные механизмы для самосохранения нации. Но это не должно происходить за счёт других людей. Мы сегодня настроили всех против себя. От нас многие отвернулись. Меня это пугает. Мы перестали жить по нашему кодексу чести – Апсуара.

Кто виноват и что делать?

Необходимо создать команду единомышленников, профессионалов, 10 ключевых фигур – государственных чиновников. И поставить перед ними задачу, довериться им и дать время на работу. Не справляются – менять на других. Необходимо привлекать молодёжь, талантливую, грамотную. Мы же знаем, что сегодня по звонку устраивают в детский сад, школу, в университет, на работу. Если это не прекратиться, ничего не изменится. Поэтому почти во всех госструктурах у нас работают малограмотные сотрудники. Мы даже не имеем резерва молодых кадров. Почти 25 лет перетасовываем одну и ту же «колоду» карт. Одни и те же лица. И туда молодёжь не попадёт никогда. Эту систему нужно ломать.

Парламент и состояние общества

Состояние общества, безусловно, отразилось на составе нынешнего Парламента. Когда я пришёл туда, там было чёткое разделение на провластных и оппозиционных депутатов. Но со временем ситуация стала меняться. И старая грань постепенно стирается. Принимая решения, мы стали руководствоваться здравым смыслом, тем, что приемлемо для нашей страны. В Парламенте много опытных политиков, есть молодёжь. Стали налаживаться отношения, так как мы делаем общее дело. Мы спорим, но в споре рождается истина. От многих наших решений зависят судьбы людей. Ведь это важно. Нужны законы, которые будут работать не формально, чтобы искоренить в нашем обществе вседозволенность и безнаказанность, наркоманию и смертность на дорогах. В Парламенте разрабатывается Закон, который будет предусматривать пожизненное наказание за перевозку и торговлю наркотиками. Нужно прекращать решать проблемы по звонку и отпускать преступников на волю. Люди не боятся нарушать законы. Мы никого не посадили за коррупцию, казнокрадство. В государстве должен главенствовать Закон, а не понятия. Ни одно государство не должно им пренебрегать. А мы, когда нам выгодно, руководствуемся Законом, а когда не выгодно, вспоминаем о совести. В нашей стране существует практика, при которой одним можно нарушать Закон, другим – нельзя. Если вы украли картошку на рынке или велосипед, то вас осудят и посадят в тюрьму. Но если вы взяли многомиллионный кредит у государства и не вернули, то вам за это ничего не будет. Пока эта практика будет существовать, мы будем катиться по наклонной плоскости вниз.

Коррупционный механизм, заинтересованность человека к обогащению, уже закручен основательно, и при низких зарплатах действует безотказно. Криминальные структуры воздействуют на силовые органы власти, между которыми нет заметного взаимодействия. Это опасная тенденция. Мы сами «убили» свою правоохранительную систему. Наши родоплеменные отношения, вседозволенность, безнаказанность привели к разгулу криминала. И сегодня всё это реанимировать очень трудно. Думаю, что нужно менять всю систему силовых структур, сегодня она себя изжила. И найти лекарство от её болезни трудно. Поэтому настала необходимость принимать радикальные меры для исправления ситуации, а не раздирать страну на разные части.

Поэтому имеем то, что имеем. Мы все зациклились на том, что все наши беды происходят из-за одного человека – руководителя страны. Судья осудил неправильно преступника – виноват президент. А ведь он не имеет права влиять на судью. У нас три основные ветви власти, но между ними нет взаимодействия. Они все живут отдельной жизнью, не имея никаких рычагов влияния друг на друга. А иногда и противодействуют друг другу. Чтобы изменить это, нужны конституционные перемены.

Народ и выборы

Предстоящие выборы главы государства должны пройти открыто, и надо сделать так, чтобы люди из-за своих лидеров не передрались. Это очень опасная тенденция, которая приведёт к краху нашей страны. Все ветеранские организации должны объединиться и выработать механизм для достойного проведения выборов. Объединяться нужно вокруг идей, а не вокруг людей. Идея должна быть государственной. К чему мы идём, к чему стремимся, что мы хотим построить, какое общество должно быть. Идея должна быть вокруг этих вопросов. Без этого не может быть никакого объединения. Сегодня в республике функционирует много партий, общественных организаций. У каждой свои цели и задачи. И если у них цели разные, то объединиться невозможно. Ветераны войны не должны быть политизированы. Ветераны войны – это особый слой общества в Абхазии. Сказать, что они не решают ничего сегодня, нельзя. Но, я считаю, что их авторитетом пользуются люди, которые преследуют свои меркантильные интересы. Их не ставят генераторами идеи. Поэтому ветераны должны объединиться вокруг общей идеи. Мы должны вспомнить: за что наши люди сложили свои головы, за что воевали. У нас тогда была одна единственная идея, но сегодня, к сожалению, мы разрозненны.

Люди, которые прошли войну, всегда категоричны. Для мирной жизни это, конечно, неприемлемо. Они часто не слышат своего оппонента, не прислушиваются к иному мнению. Ветераны часто бывают нетерпимы. Этот подход неправильный. Но это не значит, что они не любят свою Родину. Основная часть ветеранов войны живет в сёлах и не участвует в общественно-политической жизни страны. Некоторые из них живут за чертой бедности. Многие из них инвалиды, без ног, без рук. У многих по пять-шесть детей, которых прокормить трудно. Произошло резкое расслоение и среди ветеранского общества. Не будет у нас спокойной жизни при таких условиях. И сегодня найти виноватых и правых очень трудно. Всегда найдутся недовольные люди, которые будут будоражить общество. Поэтому народ, в том числе и ветераны войны, будут всегда страдать от такой политики нашего государства.

Лидер страны – Владислав Ардзинба

Вспоминать Владислава Григорьевича, говорить о нём можно бесконечно. Ведь он является символом своей маленькой страны. В час беды он не дрогнул, Бог спустил его с небес народу Абхазии. В нём сочетался редкий сплав мужества и чести. Путь к свободе Апсны освещала именно его звезда. Для народа Абхазии он был и Леоном Великим, и бессмертным Келешбеем, и неотступным Нестором.

Роль лидера нашей страны Владислава Григорьевича Ардзинба в новейшей истории Абхазии неоценима. История ещё скажет своё слово. Его нашли, его просили приехать, и он не отказал своему народу. И всё, что он делал, делал осознанно. Он взвалил на свои плечи огромную ношу. Ему выкручивали руки, но он не отступал. Он говорил с руководством России, Грузии, не уступая им ни в чём. Владислав Григорьевич – это глыба, которая выдержала все натиски наших недоброжелателей. Главным в его деятельности была безоговорочная поддержка простого народа. Когда его видели на экране телевизора, как он отстаивал позиции своей страны и народа, его просто боготворили. Основополагающую роль в его решениях сыграл настрой людей, которые взяли оружие для защиты своей Родины. Взять на себя такую ответственность – посылать людей на войну, переживать в душе за каждого убитого солдата, знать, что от твоего решения зависит судьба каждого человека и судьба страны – очень тяжело. Легко сегодня говорить, что были тогда допущены и ошибки, но где мера ответственности за них. Ведь тогда никто не хотел принимать решения, кроме него. На войне чётко определены грани чёрного и белого. А сегодня всё превратилось в серую массу. Сегодня нам надо двигаться вперёд, определив цели. У Владислава Григорьевича была цель – выиграть войну и сделать Абхазию независимой. Мы добились этой цели, можно сказать, сделали невозможное. И сегодня, если мы поставим перед собой те задачи, которые должны выполнить, мы их осилим. Но их никто не ставит. Просто слова кота Леопольда «давайте жить дружно» – это не позиция. Мы не смогли за 25 лет наметить чёткую задачу строительства независимого государства. Появление Владислава Ардзинба – тот ключевой момент в нашей истории, когда решалась судьба всего государства. Время его нашло, если бы его не было, неизвестно по какому пути пошла бы Абхазия. И сегодня нам нужен такой лидер, который поведёт за собой.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ