ОДИН ОБЩИЙ ДУШЕВНЫЙ ПОРЫВ

В Москве прошел фестиваль абхазской культуры «Апсны». Это был настоящий праздник, организованный абхазской диаспорой в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии.

Вступив на территорию парка «Красная Пресня», где происходило мероприятие, сразу же задаюсь вопросом: «С чего начать? Куда податься в первую очередь?» Где-то варят кофе – воссоздают нашу сухумскую «Брехаловку», где-то мамалыгу. Слышна родная речь, и всюду знакомые лица, которые здесь как-то по особому воспринимаются. На мой главный вопрос к москвичам о том, что же здесь такое происходит и радостно ли им от всего происходящего, получила вполне конкретные и восторженные ответы. Люди знали куда идут. Случайным образом сюда едва ли кто пришел. Абхазию знают и любят!

Что касается организаторов мероприятия, то, по их мнению, фестиваль вполне удался и очень органично вписался в формат парка «Красная Пресня». «Мы и не предполагали, что придет такое количество людей», – сказала директор туристической компании «Аква-Абаза» Мария Гицба. – Пришли почти все абхазы, живущие в Москве, но это лишь капля по сравнению с тем, сколько москвичей целенаправленно посетили наш праздник».

В программе концертной части фестиваля были представлены номера самых разных стилей и жанров – выступали певцы, танцоры, танцевальные и музыкальные ансамбли. Студенты-волонтеры рассказывали гостям об абхазских традициях и с чем они связаны. Сегодня не так легко удивить публику, но настроение праздника нашей Победы несло в себе радость живого человеческого общения и благодарности. Традиции, о которых рассказывали абхазские студенты, можно было наблюдать в импровизированных сценках и даже поучаствовать в них. Все церемонии наглядно передавали колорит Страны Души с ее жителями, настроением, едой и т.д. Туристические компании, участвовавшие в фестивале «Рица-Тур» и «Аква-Абаза», разыграли путевки в Абхазию.

– Для нашего народа важно собираться вместе, – поделился своими впечатлениями Астамур Аршба. – Когда мы собираемся вот так, может, это и не видно кому-то со стороны, но возникает очень трогательный объединяющий душевный порыв. И это важно! Как же приятно на этом празднике здесь, в Москве, видеть рядом наших старших, слушать их истории, тосты, в которых сакральный смысл. Мы не имеем права забывать через что прошли и что выстрадали наши отцы, чтобы мы могли радоваться такому дню и праздновать жизнь. Когда мы вместе – для нас это уже праздник, – заключил он.

А вот самое любопытное, на мой взгляд, происходило в уютном скверике в глубине парка. Обаятельная улыбка, добрые глаза Заура Жане притягивали гостей теплом и мудростью. Здесь желающие могли узнать и даже сами попробовать сделать элементы кавказской йоги.

Конечно, от старших мы многое слышали о том, что наши предки обладали знаниями высшего порядка, жизненной дисциплиной и философией, которая позволяла им жить долго и гармонично. Но как они это делали? Что мы сами сегодня знаем о себе, о своей духовной сути? Мы слушали, затаив дыхание, красивого человека и верили. Мы верили мастеру, который, по всему видно, и сам живет так. Его лекция о нашем предназначении, о путях обновления души и тела, вдохновляла слушателей. Люди с неподдельным интересом слушали его, потому, что хотят верить в прекрасное, наверное, внутри себя, понимая, что каждый народ от истоков прекрасен. Как и каждый человек в Душе, в своей истинной сути. И для ищущего истину неизбежно открываются пути обновления.

– Кавказский эпос насчитывает около 26 тысяч лет, – рассказал Заур Жане. – Французский академик Демюзин, изучавший египетский эпос, путешествуя по Турции (где было много адыгов), открыл кое-что важное. Речь шла об учении белой расы. Кавказской расы. Академику принадлежат такие слова: «Европа может понять свои корни, если поймет нартский эпос».

Вечером мы не спеша возвращаемся после праздника домой. Борис Смыр, давно живущий в Москве, говорит:

– Здесь я лучше начал понимать и чувствовать красоту нашего края. Подумать только – один климат наверху, другой внизу! И люди наши – ведь они другие. У нас нет иного пути, кроме как любить друг друга, объединяясь в этой любви. Если речь идет о соотечественнике и если он не ворует, не делает подлостей вне зависимости от национальной принадлежности, пола, возраста и прочего – это родной человек. Уважать и любить его! Это главное.

А еще очень важно – где бы ты ни был – любить и делиться культурой своего народа. Ведь это учит уважать не только свой народ, но и все народы мира.

Лана ТАРКИЛ

Сухум – Москва – Сухум

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: обществоАвтор: Лана ТАРКИЛ