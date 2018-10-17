МУЖЧИНЫ РОДА КАКУБАВА

Семейные традиции

Сотни тысяч солдат Российской армии в годы Первой мировой войны были отмечены высшими воинскими наградами – Георгиевскими крестами и медалями, которые вручались исключительно за личное мужество, проявленное в боевых условиях на поле брани.

Для награждения нижних чинов Русской армии императором Александром I в 1807 г. был учрежден знак отличия Военного ордена Св. Георгия – серебряный крест на Георгиевской ленте, имевший одну степень. С середины ХIХ в. крест имел уже 4 степени: 1-я и 2-я – золотые, 3-я и 4-я – серебряные. По новому статуту, утвержденному в 1913 г., знак стал называться – Георгиевский крест. Он предназначался для награждения нижних воинских чинов, была и Георгиевская медаль, которая имела те же 4 степени.

Всадники 4-й (абхазской) сотни Черкесского конного полка с первых дней своего пребывания на фронте выказывали храбрость и бесстрашие в бою с неприятелем, получали награды, о чем свидетельствуют многочисленные архивные документы.

Некоторых всадников за особые заслуги награждали именным оружием. Одним из таких всадников был Кемач Дгуарнович Какубава, родившийся в селе Гуп (Акуаскьа) в 1889 году.

Доброволец Черкесского конного полка Кемач прибыл в Управление Сенакского уездного воинского начальника 4 декабря 1915 года в отпуск, сроком на один месяц. Комиссия уездного воинского начальника после освидетельствования Какубава признала его годным к службе и 11 января 1916 года отправила в Кавказский запасной кавалерийский дивизион.

К сожалению, именная сабля Кемача Какубава, как стало потом известно, исчезла из Абхазского краеведческого музея во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов.

Вернулся на родину Кемач вместе с сотней в сентябре 1917 года, а в 1918 году вступил в Гупский боевой отряд. Вместе с частями Красной армии принимал активное участие в установлении Советской власти в Абхазии. С 1921 по 1922 годы проходил службу в составе Абхазского конного полка. Ушёл из жизни в 1939 году.

Его сын – Джамфер Кемачевич Какубава родился в 1911 году. Он участник Великой Отечественной войны, воевал на Белорусском фронте, участвовал во взятии Пулковских высот. В 1944 году был тяжело ранен. Вернулся домой лишь в 1946 году на костылях, но с многочисленными наградами. Как участнику войны, ему выделили участок земли в Очамчыре, но стать городским жителем и торговцем у него никак не получалось. Джамфер вернулся в родное село, женился. У него была большая дружная семья.

Один из его сыновей – Лёня (он родился в 1955 году) после призыва в Советскую армию, пройдя шестимесячные курсы в Себучанском танковом полку на Дальнем Востоке, стал профессиональным танкистом и в звании лейтенанта служил в танковой части на Южном Сахалине. После армии окончил в Чите железнодорожный техникум. Его периодически призывали на переподготовку, ушёл в запас в звании капитана.

Когда в 1992 г. началась война в Абхазии, Леонид Джамферович Какубава жил в Санкт-Петербурге. После освобождения Гагры, в ноябре, он добрался до Гудауты и обратился в пресс-центр – приняли его с недоверием из-за фамилии (похожа на мегрельскую), но всё-таки разобрались, и Леонид был включён в состав железнодорожной группы. Участвовал в позиционных боях на Гумистинском фронте, а во время наступлений выполнял обязанности машиниста одного из двух бронированных санитарных поездов, подготовленных ко времени Мартовского наступления. На втором поезде машинистом был дядя Миша, как его все ласково называли, его, к сожалению, уже нет в живых.

Эти два поезда под обстрелом доставляли на передовую оружие и боеприпасы, а оттуда вывозили раненых и погибших.

Как-то Лёня приметил мотовоз, стоявший поблизости от грузинских позиций. В один из дней он с командой прикрытия нахально подошёл к мотовозу на поезде, зацепил его и увёл на глазах ошарашенных от такой смелости грузин. Потом этот мотовозик им очень даже пригодился.

В войну было трудно найти необходимые для ремонта поездов запчасти. Вот когда пригодились довоенные связи. Роман Гелян, выходец из села Эшеры, работал начальником железнодорожной станции в Адлере и всегда доставал необходимые материалы. И не только это. Команде санитарного поезда приходилось заниматься и доставкой вооружения. И вот в таких случаях Роман проявлял чудеса изобретательности, чтобы это вооружение, в том числе большое количество систем «Град», попало в Абхазию.

Леонид Какубава принимал активное участие и в Майских событиях 1998 года, и в 2007 г., был командиром танка. Ранен. Наград не имеет.

В 1994 году он повёл первую после войны электричку по маршруту «Очамчыра – Псоу». Работает и сегодня, несмотря на последствия ранений, которые беспокоят. Приписан к Сухумскому железнодорожному депо. Вот такие они, мужчины рода Какубава.

Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»

Номер: 109Выпуск: 3710Рубрика: обществоАвтор: Людмила ДЖИНДЖАЛ, благотворительный фонд «Абхазия»